Ciał dziewczynek nie odnaleziono przez 26-lat. Rusza proces domniemanych zabójców!

Ania i Marta zaginęły 6 sierpnia 2000 roku. Miały po 17 lat i wybrały się na festyn w Radzyminie.

Śledczy podejrzewają, że dziewczyny zostały zgwałcone i zamordowane. Ich ciał nigdy nie odnaleziono.

Po latach sprawę podjęli policjanci z Archiwum X. W czwartek przed sądem mają stanąć oskarżeni o podwójne zabójstwo.

SHORT: Archiwum X po 24 latach rozwiązało sprawę morderstwa dwóch nastolatek. Co stało się z Anną K. i Martą Sz.? https://ksp.policja.gov.pl/pl/dziala

Ciała dziewczyn zniknęły bez śladu. Śledztwo utknęło

Są domniemani zabójcy, ale nie ma ciał ofiar. 26 lat po zaginięciu Ani i Marty policjanci z Archiwum X są przekonani, że to Tomasz T. i Krzysztof R. najpierw zgwałcili, a potem zabili dziewczyny.

– Do tej pory to jedna z najtrudniejszych spraw, którymi zajmowało się Archiwum X – mówił „Super Expressowi” prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Nastolatki zniknęły 6 sierpnia 2000 r. Tego dnia wybrały się na festyn w Radzyminie. Umówiły się z ojcem jednej z nich, że odbierze je o godzinie 22.30. Już więcej ich nie zobaczył. Po dziewczyny przyjechał ich znajomy Marcin i fiatem 125p pojechali na imprezę do Wołomina.

Autor: Itaka.org (2)/ Shutterstock

Tam gospodarz zaproponował przeniesienie zabawy do mieszkania siostry. Atmosfera popsuła się, doszło do sprzeczki. Marta i Ania chciały wracać. Nie podobało im się, że znajomi pili alkohol. Miały zostać podwiezione przez nich na Dworzec Wileński. Wsiadły do samochodu Marcina wraz z trzema młodymi mężczyznami związanymi z radzymińskim półświatkiem przestępczym.

Dokąd pojechali? Tu ślad się urywał. Poszukiwania nie przyniosły skutku, bo wśród świadków zapanowała zmowa milczenia. Na początku teorie były różne: że dziewczyny uciekły do Holandii, wyruszyły w podróż po Polsce, albo że zostały wplątane w sektę lub handel ludźmi.

Autor: Komenda Stołeczna Policji/ Materiały prasowe

Autor: Komenda Stołeczna Policji/ Materiały prasowe

Archiwum X wróciło do sprawy po latach

Sprawa została umorzona ze względu na brak obciążających dowodów. Ale policjanci z Archiwum X odkopali akta po 20 latach.

Dwa lata temu pisaliśmy w „SE” o przełomie w tym śledztwie i zatrzymaniu Tomasza T. i Krzysztofa R. Tomasz T. ps. Gienek, to gangster kiedyś związany z grupą markowską. To on miał ukryć zwłoki, których nie udało się odnaleźć do dziś.

– Do zatrzymań doszło w Radzyminie i w Wołominie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 47 i 41-latkowi zarzut podwójnego zabójstwa dokonanego w związku ze zgwałceniem. Za to samo odpowie doprowadzony z zakładu karnego 45-latek – informowała w grudniu 2024 r. Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Autor: Komenda Stołeczna Policji/ Materiały prasowe

Po 26 latach rusza proces

W sierpniu tego roku do sądu wpłynął akt oskarżenia wobec dwóch pierwszych mężczyzn, trzeci został uznany za świadka. W czwartek 12 listopada po raz pierwszy mają stanąć przed sądem i odpowiadać za podwójne zabójstwo sprzed 26 lat.

Na skazanie sprawców czekają rodzice Anny. Mama Marty nie dożyła procesu. Ania i Marta miałyby dziś 43 lata.