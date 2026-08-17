Przełom w śledztwie po ćwierćwieczu

Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji we współpracy z Prokuratura Krajową ogłosił wielki sukces w rozwiązaniu sprawy kryminalnej sprzed 26 lat. Chodzi o zabójstwo dwóch nastolatek z Radzymina, do którego miało dojść 6 sierpnia 2000 roku.

Anna K. i Marta Sz., dwie uczennice szkoły średniej bawiły się wówczas ze znajomymi z okolicznych miejscowości na festynie i były umówione na powrót do domu około godziny 23. Na miejsce spotkania z rodzicami nigdy jednak nie dotarły, a ich los pozostawał nieznany. Śledztwo w tej sprawie wobec braku rezultatów zostało ponad 20 lat temu umorzone. Jakiś czas temu do sprawy wrócili jednak mundurowi ze stołecznego „Archiwum X”. Udało im się dokonać nowych ustaleń w tej głośnej sprawie.

Pierwszy przełom w śledztwie nastąpił już dwa lata temu - zgromadzony materiał dowodowy pozwolił wtedy na przedstawienie zarzutu zabójstwa trzem mężczyznom, którzy w dniu zniknięcia pokrzywdzonych przebywali wraz z nimi i byli ostatnimi osobami, które widziały Annę K. i Martę Sz. żywe. Na wniosek prokuratora wszyscy trzej podejrzani zostali wówczas tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

To był zbiorowy gwałt?

W najnowszym komunikacie służby przekazały, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom:

Tomasz T. i Krzysztof R. oskarżeni są o zabójstwo Anny K. i Marty Sz. w związku z wielokrotnym, zbiorowym zgwałceniem pokrzywdzonych.

oskarżeni są o zabójstwo Anny K. i Marty Sz. w związku z wielokrotnym, zbiorowym zgwałceniem pokrzywdzonych. Tomasz T. będzie odpowiadał w warunkach recydywy, jak się okazało w przeszłości odpowiadał już za napad ze zbiorowym zgwałceniem.

Krzysztof R. dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości kokainy.

Wobec trzeciego z podejrzanych w tej sprawie mężczyzny zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia.

Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

To kolejna sprawa rozwiązana w ostatnim czasie przez policyjne Archiwum X. W lipcu cała Polska dowiedziała się o zatrzymaniu 37-latka oskarżonego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Mężczyzna wpadł po latach dzięki śladom DNA pozostawionym na miejscu zbrodni.

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