QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaimponujesz nam, ale dopiero od 8/10

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-17 4:00

Masz ochotę na poniedziałkową gimnastykę umysłu? Przed Tobą nasz cotygodniowy quiz z wiedzy ogólnej – prawdziwy test dla Twoich szarych komórek! Sprawdź, jak dobrze znasz świat, od historii po najnowsze ciekawostki. Ale uwaga: aby naprawdę zaimponować, musisz zdobyć co najmniej 8 na 10 punktów. Pokaż klasę i udowodnij, że jesteś mistrzem wiedzy!

Quiz z wiedzy ogólnej
Autor: Shutterstock
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaimponujesz nam, ale dopiero od 8/10
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij poprawną liczbą: W Polsce funkcjonuje ??? międzynarodowych portów lotniczych użytku publicznego

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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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