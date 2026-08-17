Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaimponujesz nam, ale dopiero od 8/10
2026-08-17 4:00
Masz ochotę na poniedziałkową gimnastykę umysłu? Przed Tobą nasz cotygodniowy quiz z wiedzy ogólnej – prawdziwy test dla Twoich szarych komórek! Sprawdź, jak dobrze znasz świat, od historii po najnowsze ciekawostki. Ale uwaga: aby naprawdę zaimponować, musisz zdobyć co najmniej 8 na 10 punktów. Pokaż klasę i udowodnij, że jesteś mistrzem wiedzy!