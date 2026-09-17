Quiz. Sprawdź, czy pamiętasz imiona bohaterów "Lalki" Bolesława Prusa. Uwaga na 6. pytanie!

Fenomen powieści "Lalka" Bolesława Prusa

Wydana u schyłku dziewiętnastego stulecia "Lalka" Bolesława Prusa to zdecydowanie coś więcej niż tylko opowieść o tragicznym uczuciu. Pisarz przedstawił na jej kartach niezwykle złożoną panoramę ówczesnego społeczeństwa, gdzie widać silne podziały klasowe, ludzkie dążenia i pogoń za majątkiem. Ukazanie przemian kulturowych w zderzeniu z rzeczywistością niszczącą romantyczne idee przesądziło o tym, że dzieło to na zawsze weszło do kanonu polskiej literatury.

Dwie ekranizacje "Lalki" debiutują jesienią 2026 roku

We wrześniu 2026 roku platforma Netflix zaprezentowała widzom składający się z sześciu odcinków serial inspirowany książką, za którego reżyserię odpowiada Paweł Maślona. Autorzy tej produkcji nazywają ją nowoczesnym i bardzo osobistym spojrzeniem na klasyczny tekst. Z kolei dokładnie 30 września 2026 roku w kinach pojawi się pełnometrażowy film w reżyserii Macieja Kawalskiego. Literacki klasyk ponownie przestaje być wyłącznie szkolną lekturą, co udowadnia ponadczasową moc tekstu sprzed wielu lat. Dzieło niezmiennie pozwala reżyserom na snucie własnych wizji, a publiczności daje szansę na zupełnie nowe odkrycie kultowych postaci. Czy potrafisz bezbłędnie przypisać imiona do najważniejszych bohaterów tej ponadczasowej powieści? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją wiedzę z zakresu "Lalki".

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