Quiz. Sprawdź, czy pamiętasz imiona bohaterów "Lalki" Bolesława Prusa. Uwaga na 6. pytanie!

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-17 14:00

Wybitne dzieło Bolesława Prusa od dekad stanowi absolutny fundament polskiej literatury. Dzieje Stanisława Wokulskiego oraz Izabeli Łęckiej po raz kolejny docierają do masowego odbiorcy, ponieważ filmowcy przygotowali aż dwie zupełnie nowe adaptacje tej słynnej książki.

Bohaterowie Lalki w miłosnym uścisku. Rozwiąż quiz o postaciach z powieści Bolesława Prusa na SE.
Autor: Robert Pałka/ Netflix/ Materiały prasowe

Fenomen powieści "Lalka" Bolesława Prusa

Wydana u schyłku dziewiętnastego stulecia "Lalka" Bolesława Prusa to zdecydowanie coś więcej niż tylko opowieść o tragicznym uczuciu. Pisarz przedstawił na jej kartach niezwykle złożoną panoramę ówczesnego społeczeństwa, gdzie widać silne podziały klasowe, ludzkie dążenia i pogoń za majątkiem. Ukazanie przemian kulturowych w zderzeniu z rzeczywistością niszczącą romantyczne idee przesądziło o tym, że dzieło to na zawsze weszło do kanonu polskiej literatury.

Dwie ekranizacje "Lalki" debiutują jesienią 2026 roku

We wrześniu 2026 roku platforma Netflix zaprezentowała widzom składający się z sześciu odcinków serial inspirowany książką, za którego reżyserię odpowiada Paweł Maślona. Autorzy tej produkcji nazywają ją nowoczesnym i bardzo osobistym spojrzeniem na klasyczny tekst. Z kolei dokładnie 30 września 2026 roku w kinach pojawi się pełnometrażowy film w reżyserii Macieja Kawalskiego. Literacki klasyk ponownie przestaje być wyłącznie szkolną lekturą, co udowadnia ponadczasową moc tekstu sprzed wielu lat. Dzieło niezmiennie pozwala reżyserom na snucie własnych wizji, a publiczności daje szansę na zupełnie nowe odkrycie kultowych postaci. Czy potrafisz bezbłędnie przypisać imiona do najważniejszych bohaterów tej ponadczasowej powieści? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją wiedzę z zakresu "Lalki".

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Quiz. Dopasuj imię do bohatera "Lalki". Za komplet punktów Wokulski odda ci swój sklep
Pytanie 1 z 12
Na początek coś banalnie prostego. Jakie imię nosił główny bohater powieści Wokulski?
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