Rodzice chętnie publikują zdjęcia swoich pociech w social mediach. A co o tym stanowi prawo? Prawnik wskazuje na kwestie, które mogą wplątać dorosłych w spore kłopoty

Rodzice masowo publikują zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych, często nieświadomi prawnych konsekwencji i poważnych zagrożeń.

Adwokat ostrzega: niewinne udostępnianie wizerunku dziecka może skutkować konfliktami sądowymi, naruszeniem prywatności i wpływać na jego przyszłość.

Sprawdź, jakie cztery kluczowe pytania musisz sobie zadać przed każdą publikacją, aby skutecznie chronić swoje dziecko w cyfrowym świecie.

Zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych. Co publikują dumni rodzice?

Odkąd media społecznościowe szturmem podbiły światowy rynek, stały się nieodłącznym elementem życia większość ludzi. Obecnie nie służą wyłącznie kontaktom ze znajomymi i dzieleniem się ważnymi dla nas momentami z życia. Z czasem stały również potężną platformą reklamową. Tak czy inaczej wciąż chętnie zamieszczamy zdjęcia i relacje z naszej codzienności. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów związanych z social mediami są publikowane w nich zdjęcia dzieci. I jest to zjawisko wszechobecne, a dla wielu rodziców naturalny sposób na dzielenie się radością i ważnymi momentami z życia ich pociech. Od pierwszych uśmiechów, przez urodzinowe przyjęcia, po szkolne występy – cyfrowe albumy pękają w szwach od uroczych fotografii. Jednak za tą pozorną niewinnością kryje się złożony dylemat, który wymaga od rodziców świadomego podejścia i odpowiedzialności.

Publikowanie wizerunku dziecka w sieci okiem prawnika. W pewnych sytuacjach może to wpędzisz dorosłych w konflikt z prawem

Jak już wspomniałam publikując wizerunek swojego dziecka w sieci należy zachować szczególną ostrożność. Istnieje kilka sytuacji, które mogą wpędzić dorosłych w spore problemy, a nawet skończyć się sprawą w sądzie opiekuńczym.

Choć zapewne byłoby to wskazane, nie będę nikogo namawiał, żeby w ogóle nie publikował zdjęć dzieci. To nierealne i chyba niepotrzebne, poza tym chyba wszyscy wiemy, że powinniśmy z takich aktywności korzystać ostrożnie. Ale zanim nasz palec dotknie przycisku „opublikuj”, warto na pół minuty zatrzymać się przy kilku pytaniach, których rodzice zwykle sobie nie zadają. Bo zdjęcie dziecka w sieci może przysporzyć więcej problemów, niż nam się wydaje.

- wyjaśnia adw. Andrzej Zorski z PZ Adwokaci. Prawnik określił kilka pytań, które powinien zadać sobie każdy rodzic zanim wrzuci zdjęcie lub krótki filmik ze swoją pociechą do mediów społecznościowych.

Do kogo to zdjęcie trafi? Ustawienia prywatności to nie kosmetyka. Publiczny profil znaczy, że zdjęcie może zobaczyć każdy, również ktoś, kto zbiera zdjęcia dzieci w celach, o których nie chcemy myśleć. Kąpiel, plaża, nocnik – dla nas urocze, dla pewnej grupy ludzi to materiał. Organizacje dbające o bezpieczeństwo dzieci w sieci od lat ostrzegają, że spora część takich zdjęć krążących po ciemnych zakątkach Internetu pochodzi z niewinnych, rodzinnych publikacji, a niektóre statystyki mówią, że nawet połowa. Ale często ważniejsze niż sam wizerunek dzieci jest to, co widać w tle. Logo szkoły na bluzie, tabliczka z nazwą ulicy, oznaczenie lokalizacji, plan lekcji na lodówce. Osobno nic nie znaczą, razem układają się w informacje, gdzie i kiedy można spotkać nasze dziecko bez nas. Do tego doszło coś, co kilka lat temu brzmiało jak dystopia: sztuczna inteligencja przerabia pobrane z sieci zdjęcia dzieci na fałszywe, często obsceniczne treści. Im więcej zdjęć twarzy dziecka jest w sieci, tym łatwiej to zrobić. To zjawisko było na tyle powszechne, że można było do niego namówić nawet „Groka”, czyli agent AI od X (dawn. Twitter). Problem został naprawiony, ale sam fakt, że do tego doszło powinno nam otwierać oczy szeroko. Czy drugi rodzic się zgadza? O istotnych sprawach dziecka rodzice decydują wspólnie, a sądy coraz częściej uznają, że publikowanie wizerunku dziecka w Internecie do takich spraw należy. W zgodnej rodzinie to nie problem, po rozstaniu bywa zarzewiem konfliktu, który kończy się w sądzie opiekuńczym – a ten może zakazać publikacji jednemu z rodziców. Dziadkowie wrzucający z dumą zdjęcia wnuków zgody rodziców potrzebują zawsze. Co na to samo dziecko? Kodeks rodzinny nakazuje wysłuchać dziecka w ważniejszych sprawach, jeśli jego dojrzałość na to pozwala. Sześciolatka można po prostu zapytać. Dwunastolatek ma już konkretne zdanie i jeśli mówi „nie”, to znaczy nie. Nastolatek rozumie coś, czego rodzic czasem nie dostrzega: to zdjęcie zobaczą koledzy z klasy, a słodkie wspomnienie mamy bywa dla trzynastolatka powodem dokuczania na miesiące czy lata. Z badań wynika, że niemal co czwarty nastolatek wstydzi się tego, co rodzice publikują na jego temat.

- wymienia mec. Zaorski. Jednak powyższe kwestie to nie wszystko. Często przecież na fotografiach, które lądują w sieci oprócz naszej pociechy, są widoczne również inne dzieci. Wówczas trzeba zapytać ich rodziców o zgodę na publikację.

Urodziny, przedszkole, boisko – tam są też dzieci innych rodziców, a ich wizerunek chroniony jest tak samo. Publikacja bez zgody ich rodziców to naruszenie prawa, nawet jeśli nikt się nie poskarży. Lepiej zapytać albo kadrować tak, żeby cudze dzieci nie były rozpoznawalne.

- tłumaczy prawnik.

I rzecz, o której myślimy najrzadziej: przyszłość. Dziecko, które dziś ma trzy lata, za piętnaście lat będzie szukać pracy, a rekruter wpisze jego nazwisko w wyszukiwarkę. Prawo da mu wtedy narzędzia – może żądać usunięcia zdjęć, także od własnych rodziców – ale lepiej, żeby nie musiało po nie sięgać. Najprostsza zasada brzmi: publikuję tylko to, na co moje dziecko jako dorosły człowiek powiedziałoby „w porządku”. Jeśli nie jestem pewien, nie publikuję.

- podsumowuje temat mec. Andrzej Zaorski.

Zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych to temat złożony, wymagający od rodziców ciągłej świadomości i odpowiedzialności. Chęć dzielenia się radością z posiadania dziecka jest naturalna, ale zawsze powinna iść w parze z troską o jego bezpieczeństwo, prywatność i przyszłość. Bo w końcu, to nie tylko nasz album, ale przede wszystkim ich życie.