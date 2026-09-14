To imię budzi skojarzenia z legendarnym wikingiem. W Polsce zyskuje coraz większą popularność

Choć skandynawskie imiona w Polsce pozostają rzadkością, popkultura dynamicznie wpływa na ich rosnącą popularność.

To mocne i tajemnicze imię, kojarzone z legendarnym przywódcą wikingów i oznaczające "wojownika rady", zyskuje na popularności także w Polsce.

Sprawdź, skąd pochodzi i co dokładnie oznacza to męskie imię.

Nordyckie imię brzmi twardo, wywołuje aurę tajemniczości i jednoznacznie przywołuje obraz dawnej Skandynawii oraz jej nieustraszonych wojowników. Na polskim gruncie wciąż stanowi rzadkość, ale coraz bardziej przyciąga uwagę ojców i matek pragnących nadać synowi oryginalne miano. Trudno zignorować fakt, że wzrost zainteresowania nim nastąpił w ślad za ogromnym sukcesem serialu „Wikingowie”. Chodzi oczywiście o imię Ragnar, spopularyzowane przez historycznego wodza – Ragnara Lodbroka.

Co oznacza staronordyckie imię Ragnar?

Korzenie tego imienia sięgają dawnej Skandynawii, gdzie używano formy Ragnarr. Jego etymologia jest nierozerwalnie związana z określeniami dotyczącymi udzielania rad, podejmowania decyzji oraz zgromadzeń zbrojnych wojowników. Z tego powodu Ragnar najczęściej tłumaczony jest jako „ten, który decyduje” lub po prostu „wojownik rady”. Imię to przez stulecia obrosło legendą i było nadawane wybitnym dowódcom i bohaterom nordyckim. Najbardziej znanym z nich pozostaje Ragnar Lodbrok, legendarny wódz, którego życie obrosło licznymi mitami.

Ragnar jako symbol odwagi w popkulturze

W ostatnich latach imię to zyskało nowe życie dzięki literaturze, kinematografii i rozrywce czerpiącej z dziedzictwa wikingów. Niezwykle ważną rolę w jego popularyzacji odegrał głośny serial „Wikingowie” z Ragnarem Lothbrokiem w roli głównej. Taki wizerunek bohatera nie mógł pozostać bez wpływu na percepcję samego imienia w społeczeństwie. Obecnie Ragnar kojarzy się z siłą charakteru, niezłomnością, odwagą i poszukiwaniem przygód, co przekłada się na rosnącą sympatię dla tego imienia także w naszym kraju.

Ilu chłopców w Polsce nosi imię Ragnar?

Mimo kulturowej ekspansji, w Polsce Ragnar wciąż funkcjonuje jako imię nietypowe. Nie figuruje na liście najchętniej nadawanych imion męskich, chociaż jego rozpoznawalność znacznie wzrosła w porównaniu z minioną dekadą. Zainteresowanie skandynawską mitologią oraz produkcjami historycznymi sprawia, że coraz więcej Polaków zna to imię. Zgodnie z rejestrem PESEL aktualnie w kraju żyje 140 mężczyzn o imieniu Ragnar, co daje mu 1644. miejsce w rankingu. W roku 2025 otrzymało je 6 chłopców, podczas gdy najwięcej rejestracji w ostatniej dekadzie – dokładnie 14 – miało miejsce w 2023 roku.

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