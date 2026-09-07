To męskie imię wkrótce może całkowicie zniknąć. Od lat nikt nie wybrał go dla swojego syna

Znalezienie oryginalnego imienia dla potomka stanowi często ogromne wyzwanie dla rodziców.

Ta forma o germańskim rodowodzie, tłumaczone jako wybitny i światły władca, ma bogatą przeszłość na polskim podwórku, jednak współcześnie popada w zapomnienie.

Poznaj dokładne statystyki oraz pełną historię pochodzenia tego wyjątkowego imienia.

Bertold zdecydowanie wyróżnia się na tle popularnych form i rzadko można to imię usłyszeć na ulicy. Ta forma posiada jednak niezwykle głębokie korzenie germańskie, a jej przesłanie nierozerwalnie łączy się z potęgą i przywództwem.

Znaczenie imienia Bertold. Zaskakujące germańskie pochodzenie

To wyjątkowe imię czerpie bezpośrednio z dawnych języków plemion germańskich. Jego pierwotna forma w języku staro-wysoko-niemieckim brzmiała Berhtwald. Pierwszy fragment tego słowa, czyli berht albo beraht, tłumaczono zazwyczaj jako świetlisty, wybitny lub po prostu sławny. Z kolei druga część ściśle nawiązywała do sprawowania władzy. Złożenie tych dwóch elementów pozwala przetłumaczyć całość jako sławnego przywódcę o znakomitym panowaniu. Takie zestawienie nadaje całości bardzo historyczny i dostojny charakter. W epoce średniowiecza to imię święciło triumfy głównie na obszarach niemieckojęzycznych, aby z upływem lat stopniowo przeniknąć na terytorium Europy Środkowej.

Pierwsze polskie wzmianki o imieniu Bertold

Obecność tej formy na polskich ziemiach datuje się już na początek trzynastego stulecia. Najstarszy udokumentowany zapis pochodzi ze Śląska i został sporządzony w 1204 roku. W tamtej epoce powszechnie stosowano również lokalne odpowiedniki, takie jak Bartołd oraz Biertołt. Rosnąca popularność tego miana wynikała w dużej mierze ze zjawiska średniowiecznej kolonizacji i silnych oddziaływań kultury niemieckiej. Współcześnie jednak taka propozycja wydaje się niezwykle oryginalna na tle tradycyjnych imion typu Jan, Michał czy Piotr. Sięgają po nią wyłącznie ci opiekunowie, którzy świadomie rezygnują z utartych i sprawdzonych schematów.

Ile osób w Polsce nosi imię Bertold?

Najnowsze informacje zaczerpnięte z państwowego rejestru PESEL z początku 2026 roku nie pozostawiają złudzeń. W całym kraju żyje zaledwie 125 mężczyzn posługujących się tym mianem, co daje mu odległą, 1779. lokatę w ogólnopolskim zestawieniu męskich imion. Taki wynik dobitnie obrazuje marginalne znaczenie tej formy w dzisiejszych czasach. Analiza ostatniej dekady wykazuje wręcz drastyczny spadek popularności. Od 2019 roku grupa panów noszących to imię jako pierwsze skurczyła się o ponad 19 procent. Ponadto od dłuższego czasu żaden nowo narodzony chłopiec nie otrzymał takiego miana, co zwiastuje jego całkowite zniknięcie z polskich urzędów stanu cywilnego.

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