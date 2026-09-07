Mały miś, wielka pomoc. Pepco rozszerza akcję charytatywną na całą Europę

Pepco, wiodąca sieć handlowa, rozszerza globalną akcję charytatywną, angażując klientów w pomoc dzieciom w całej Europie.

Nowa kolekcja misiów-breloków jest dostępna we wszystkich 19 krajach, a 100% zysku ze sprzedaży wspiera lokalne programy dla najmłodszych.

Zobacz, jak Twoje zakupy mogą realnie zmienić życie tysięcy dzieci w Europie i w Polsce, np. poprzez Stypendia Świętego Mikołaja.

Pomagamy dzieciom w całej Europie – jeden miś ma znaczenie

Jako jedna z wiodących europejskich sieci handlowych oferujących produkty w atrakcyjnych cenach, Pepco jest obecnie obecne na 19 rynkach. Wraz z rozwojem firmy rośnie również jej zaangażowanie społeczne. W lipcu charytatywne misie Pepco, dostępne w formie zawieszek, trafiły do wszystkich krajów, w których działa marka.

Od lat charytatywne misie są ważnym elementem działań społecznych Pepco. Tylko w ubiegłym roku, dzięki ich sprzedaży na 13 rynkach, Pepco przekazało ponad 2,5 mln zł na rzecz organizacji wspierających dzieci i młodzież. Dzięki klientom Pepco tysiące dzieci w całej Europie mogły skorzystać z programów edukacyjnych, rozwojowych, sportowych oraz wspierających dobrostan psychiczny.

W Pepco wierzymy, że nawet najmniejsze gesty mogą prowadzić do realnych zmian, jeśli działamy razem. Nasze charytatywne misie to prosty i dostępny sposób, dzięki któremu klienci mogą pomagać dzieciom w potrzebie podczas codziennych zakupów. W tym roku, udostępniając je na wszystkich 19 rynkach, przenosimy tę inicjatywę na nowy poziom i wzmacniamy nasze wsparcie dla lokalnych społeczności w całej Europie

– powiedziała Carola Okhuijsen, Corporate Communication Director w Pepco.

Nowa kolekcja charytatywnych breloków

Nowe misie zyskały świeży, bardziej nowoczesny wygląd i występują w formie miękkich breloków, które z łatwością można przypiąć do plecaka, torebki lub kluczy. Pierwsze wzory, inspirowane uroczymi motywami owoców – awokado i arbuza – rozpoczynają kolekcjonerską serię, która w kolejnych miesiącach będzie rozszerzana o nowe postacie.

Ta zmiana odzwierciedla ideę całej kampanii – pomaganie innym może zaczynać się od małych, codziennych wyborów. Nie zmienia się natomiast to, co najważniejsze: 100% zysku ze sprzedaży każdego misia zostanie przekazane na cele charytatywne. Jak zebrane środki będą wspierać lokalne społeczności

Rozszerzenie programu na wszystkie rynki oznacza również nowy etap organizacji całej inicjatywy. Środki zebrane ze sprzedaży misiów trafiają do wspólnej europejskiej puli, a następnie są przekazywane partnerom społecznym w poszczególnych krajach zgodnie z lokalnymi potrzebami oraz uzgodnionymi priorytetami projektów.

Takie podejście łączy skalę ogólnoeuropejskiego programu z podejmowaniem decyzji na poziomie lokalnym. Dzięki temu Pepco może wspierać projekty odpowiadające na konkretne potrzeby dzieci i młodzieży w społecznościach, w których prowadzi działalność, zachowując jednocześnie spójny cel inicjatywy na wszystkich rynkach.

Lokalne wsparcie dla dzieci w Polsce

W Polsce zysk ze sprzedaży charytatywnych misiów Pepco wesprze Stypendia Świętego Mikołaja, dzięki którym zdolne dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin, mieszkające przede wszystkim w małych miejscowościach, mogą rozwijać swoje talenty i realizować marzenia. W roku szkolnym 2025/2026 stypendium Świętego Mikołaja otrzymało 566 uczniów, z czego 166 osób zostało objętych wsparciem dzięki Pepco. Firma przekazała na ten cel 500 000 zł, pomagając dzieciom i młodzieży, którzy mają trudniejszy start, ale ogromny potencjał.

Dzięki współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, która jest inicjatorem stypendiów, Pepco ma pewność, że środki przekazane przez klientów wspierają potrzeby dzieci i młodzieży w lokalnych społecznościach.

Autor: pepco/ Materiały prasowe