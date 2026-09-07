Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech. Triumf AfD w wyborach

AfD pokonała rywali w Niemczech. Zdobyła 44 proc. głosów w Saksobii

Alternatywa dla Niemiec odniosła zdecydowane zwycięstwo w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Według prognozy ZDF z godz. 22, opartej już na zliczonych głosach, AfD zdobyła 44 proc. poparcia.

To ogromna przewaga nad CDU kanclerza Friedricha Merza. Chadecy uzyskali 17,5 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się SPD i Zieloni – po 9 proc. – oraz Lewica z wynikiem 8,9 proc.

W chwili przygotowania prognozy w większości okręgów zliczonych było już ponad 70 proc. głosów. Pełne wyniki mają być znane w poniedziałek nad ranem, ale obserwatorzy nie spodziewają się już dużych zmian.

Aż 87 proc. wyborców w Saksonii-Anhalcie jest niezadowolonych z rządu federalnego

– Napisaliśmy historię w tym kraju – powiedział Ulrich Siegmund, lider AfD w Saksonii-Anhalcie. Jego zdaniem wyborcy pokazali, że chcą zmiany politycznej.

Wynik jest poważnym ciosem dla kanclerza Merza i jego CDU. Jak podał Reuters, sondaż telewizji ARD pokazał, że aż 87 proc. wyborców w Saksonii-Anhalcie jest niezadowolonych z rządu federalnego.

Ale co teraz będzie, czy AfD realnie będzie mogła przejąć władzę? Inne główne niemieckie partie odmawiają współpracy z tym ugrupowaniem.

Duże znaczenie ma wynik Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW), który według prognozy zdobył dokładnie 5 proc., czyli znalazł się na granicy progu wyborczego. Jeśli BSW wejdzie do parlamentu, razem z AfD oba ugrupowania miałyby 43 mandaty i większość. Wcześniej nie wykluczały współpracy przy konkretnych projektach, choć obecnie nie deklarują utworzenia formalnej koalicji.

🇩🇪 AfD has made history in Saxony-Anhalt, surging to around 44% and coming within touching distance of an absolute majority.The CDU collapsed from 37% to about 18%.Now the only way to keep AfD out of government may be a stretched anti-AfD coalition of CDU, SPD, Greens and the… pic.twitter.com/i2lxMCifW2— Europa.com (@europa) September 6, 2026

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