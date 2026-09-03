To imię zna każdy z popularnego serialu. W Polsce nosi je zaledwie kilkadziesiąt kobiet

KLJU
2026-09-03 9:47

Decyzja o imieniu dla dziecka to nierzadko wyzwanie dla świeżo upieczonych rodziców, bo w końcu towarzyszy ono człowiekowi przez całe życie. Niektórzy stawiają na tradycję, inni szukają natchnienia w popkulturze i telewizyjnych hitach. Jedno z żeńskich imion, choć bardzo mocno kojarzy się z kultową produkcją, należy w Polsce do absolutnych rzadkości.

Śpiące niemowlę z ozdobną opaską z kwiatkiem na głowie. O rzadkim imieniu Isaura przeczytasz na SE.
Autor: Holiak/ Freepik.com
  • Wybór imienia dla dziecka to niezwykle ważna decyzja, którą muszą podjąć rodzice.
  • Ta żeńska forma kojarzy się nierozerwalnie z popularnym serialem.
  • To imię w Polsce jest niezwykle rzadkie. Nosi je zaledwie 38 kobiet.

Z analizy danych w rejestrze PESEL wynika, że w naszym kraju dominują tradycyjne imiona. Ojcowie i matki czasami dają się ponieść chwilowej modzie i wybierają znacznie rzadsze opcje. Doskonałym tego przykładem jest Isaura, która automatycznie przywodzi na myśl znaną telenowelę "Niewolnica Isaura", święcącą niegdyś triumfy na polskich ekranach. Gdzie leżą korzenie tej wyjątkowej formy i jakie jest jej pierwotne znaczenie?

Pochodzenie i znaczenie imienia Isaura

Geneza tego imienia sięga czasów starożytnych. Jego źródłem jest Izauria, czyli historyczny region zlokalizowany w Azji Mniejszej. W różnych opracowaniach można natknąć się również na formę Izaura, będącą po prostu spolszczoną wersją. Najprostsze tłumaczenie tego imienia to zaledwie wskazanie na osobę, która pochodzi z krainy Izaurii.

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To imię w Polsce nierozerwalnie kojarzy się z popularnym serialem

Omawiając to imię nad Wisłą, nie sposób pominąć słynnej "Niewolnicy Isaury". Ta brazylijska telenowela zdobyła gigantyczną popularność wśród polskich widzów w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przed telewizorami zasiadały całe pokolenia, by śledzić perypetie bohaterki, co sprawiło, że samo imię mocno wyryło się w społecznej świadomości. Mimo tej powszechnej znajomości, Isaura pozostaje imieniem, po które rodzice sięgają niezwykle sporadycznie.

Ile kobiet w Polsce nosi imię Isaura?

Oficjalne rejestry państwowe dowodzą, że Isaura to w Polsce absolutny unikat, z którym utożsamia się zaledwie skromna grupa kobiet. Według statystyk przewidzianych na 2026 rok, figuruje pod nim tylko 38 pań, co daje mu odległe, 2709. miejsce w krajowym rankingu. Z kolei w 2025 roku nadano je zaledwie 4 nowo narodzonym dziewczynkom. Odrobinę częściej wybierana jest wersja zapisywana przez "z" – Izaura, którą posługują się obecnie 54 obywatelki Polski.

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