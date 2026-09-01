To imię wywodzi się z Grecji i oznacza "świętego". W ubiegłym roku otrzymało je tylko 21 chłopców w Polsce

KLJU
2026-09-01 9:22

Znalezienie odpowiedniego imienia dla pociechy to wyzwanie, przed którym staje wielu młodych rodziców. Część z nich wybiera sprawdzone i popularne formy, podczas gdy inni preferują imiona unikalne, które rzadko pojawiają się w dokumentach. Właśnie do tej drugiej kategorii zalicza się męskie imię o starogreckim pochodzeniu, które w zeszłym roku nadano jedynie 21 razy.

Uśmiechnięte niemowlę leżące na brzuchu na szarej macie. O popularności imienia Hieronim przeczytasz na SE.
Autor: bristekjegor/ Freepik.com
  • To unikalne imię o greckich korzeniach tłumaczy się jako "święte imię" bądź "ten, którego imię jest święte".
  • W ubiegłym roku w Polsce wybrano je tylko dla 21 chłopców, co dało mu 249. miejsce w zestawieniu popularności.
  • Wyróżnia się głębokim tłem historycznym i stanowi świetną opcję dla rodziców ceniących tradycyjne, ale rzadko spotykane formy, które kojarzą się z intelektem i powagą.

Analizując informacje udostępnione przez rejestr PESEL, wyraźnie widać, że Polacy od lat najchętniej stawiają na imiona tradycyjne, głęboko wrośnięte w narodową kulturę. Najnowsze dane potwierdzają trend powrotu do przeszłości, gdzie coraz więcej noworodków nosi imiona przypominające te z czasów naszych dziadków. Nie wszystkie jednak zapomniane formy zyskują na nowo popularność. Niektóre z nich wciąż pozostają na uboczu i są wybierane przez rodziców niezwykle rzadko. Do tego grona z pewnością zalicza się Hieronim.

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Imię Hieronim – pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Hieronim ma swoje źródło w antycznej Grecji i powstało z połączenia dwóch słów: hieros, czyli "święty", oraz onyma, co oznacza "imię". W dosłownym tłumaczeniu oznacza to "święte imię" lub "człowieka o świętym imieniu". Jego obecność w Europie zawdzięczamy głównie św. Hieronimowi ze Strydonu, żyjącemu na przełomie IV i V stulecia. Ten wybitny uczony, teolog i tłumacz zasłynął przede wszystkim ze stworzenia Wulgaty, czyli łacińskiego przekładu Biblii. Dzięki jego osobie imię to na stałe zadomowiło się w kręgu kultury chrześcijańskiej.

Symbolika imienia Hieronim – mocny charakter i przywiązanie do wartości

Etymologia i historia tego imienia przywołują na myśl powagę, głębię duchową oraz wierność wyznawanym zasadom. W tradycyjnym ujęciu Hieronim to mężczyzna o bystrym umyśle, niezależny i dociekliwy. Oczywiście, są to jedynie kulturowe i symboliczne skojarzenia, a nie gwarancja konkretnego charakteru. Na uwagę zasługuje również sama fonetyka. To imię nie jest ani krótkie, ani łagodne w brzmieniu. Wyróżnia się zdecydowanym, mocnym akcentem, dzięki czemu niezwykle trudno pomylić je z jakąkolwiek inną formą.

Popularność imienia Hieronim w Polsce. Ilu Polaków nosi to rzadkie imię?

Mimo bogatych tradycji, chrześcijańskich korzeni i wybitnego patrona, Hieronim wciąż pozostaje w Polsce rzadkością. Zgodnie z informacjami zgromadzonymi w bazie PESEL, to imię nosi obecnie 4328 mężczyzn, co daje mu odległą, 247. pozycję w ogólnopolskim zestawieniu. Zdecydowanie nie jest to najczęstszy wybór rodziców, ale dla wielu właśnie w tym kryje się jego unikalna wartość. To doskonała propozycja dla tych, którzy cenią klasykę, ale chcą uniknąć najpopularniejszych, masowo nadawanych imion. W zeszłym roku imię to nadano zaledwie 21 chłopcom, co ulokowało je na 249. miejscu najchętniej wybieranych form męskich w 2025 roku.

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