To imię nosiła królowa Polski. W 2025 roku nie nadano go żadnej dziewczynce

Rodzice szukający imienia dla swojej pociechy w ostatnich latach niemalże zapomnieli o tym imieniu.

Choć w przeszłości nosiła je polska monarchini i bohaterka romantycznych dzieł, w minionym roku nie wybrano go dla żadnego noworodka.

Warto poznać etymologię oraz fascynującą przeszłość tej wyjątkowej formy.

Baza danych PESEL pokazuje, że na szczycie list królują tradycyjne imiona, silnie zakorzenione w naszej kulturze. Doskonale widać to w obecnych zestawieniach, ponieważ rodzice coraz chętniej wracają do form kojarzących się bezpośrednio z generacją naszych babć i dziadków. Istnieją jednak imiona, które nigdy nie przebiły się do głównego nurtu i dziś niemalże popadły w zapomnienie. Idealnym przykładem jest imię Aldona, od wielu stuleci obecne w rodzimej tradycji. Mimo to, w ubiegłym roku imię to nie zostało wybrane ani razu.

Pochodzenie imienia Aldona i jego historyczne znaczenie

Badacze najczęściej zgadzają się, że to imię wywodzi się z języka litewskiego, chociaż jego pełna etymologia nie jest do końca znana. Część lingwistów zestawia tę formę z białoruskimi odpowiednikami oraz imieniem Eudokia, podczas gdy inni szukają punktów wspólnych w językach ludów bałtyckich. Zakładając, iż imię to rzeczywiście powiązane jest z formą Eudokia, można przyjąć, iż oznacza "szlachetność" i "dobrą sławę".

Żona Kazimierza Wielkiego rozsławiła imię Aldona

Na kartach podręczników najmocniej zapisała się Aldona Anna Giedyminówna, będąca bezpośrednią potomkinią litewskiego władcy Giedymina i wybranką serca króla Kazimierza Wielkiego. W momencie przyjęcia sakramentu chrztu świętego zdecydowała się na używanie dodatkowego imienia Anna. Zawarcie tego związku małżeńskiego przyniosło potężne korzyści dyplomatyczne w kontekście zacieśniania relacji na linii Polska-Litwa.

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki pisali o Aldonie

Największą popularność imię Aldona zyskało za sprawą twórczości Adama Mickiewicza. W słynnym poemacie zatytułowanym "Konrad Wallenrod" Aldona występuje jako małżonka głównego bohatera. Nieszczęśliwa kobieta, odseparowana od swojego wybranka i doświadczona przez niezwykle bolesne koleje losu, ostatecznie zamyka się w ponurej wieży. Imię to występuje także w twórczości Juliusza Słowackiego. Aldona to zachwycająca urodą bohaterkę dramatu "Mindowe", która po stracie ukochanego męża pogrąża się w całkowitym szaleństwie.

Popularność imienia Aldona w Polsce

Zgodnie z informacjami zapisanymi w bazie danych PESEL na początku 2026 roku, imię to nosi 20 683 kobiety, co daje mu dopiero 149. miejsce w ogólnopolskim rankingu. W 2025 roku natomiast imię to nie zostało nadane ani razu. W perspektywie ostatniej dekady największym zainteresowaniem forma ta cieszyła się w 2017 roku, kiedy to otrzymało ją osiem dziewczynek.

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