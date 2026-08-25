To imię nosiła królowa Polski. W 2025 roku nie nadano go żadnej dziewczynce

KLJU
2026-08-25 10:33

Rodzice szukający odpowiedniego imienia dla swojej pociechy najczęściej kierują się na aktualnymi trendami, choć niekiedy inspiracją stają się również wielkie dzieła literackie. Okazuje się, że słynne żeńskie imię, pojawiające się u najwybitniejszych polskich poetów, zostało we współczesnych czasach niemalże zupełnie zapomniane.

Niemowlę w ozdobnej opasce na głowie leży na białym futerku. O zapomnianym imieniu Aldona przeczytasz na SE.
Autor: freepic.diller/ Freepik.com
  • Rodzice szukający imienia dla swojej pociechy w ostatnich latach niemalże zapomnieli o tym imieniu.
  • Choć w przeszłości nosiła je polska monarchini i bohaterka romantycznych dzieł, w minionym roku nie wybrano go dla żadnego noworodka.
  • Warto poznać etymologię oraz fascynującą przeszłość tej wyjątkowej formy.

Baza danych PESEL pokazuje, że na szczycie list królują tradycyjne imiona, silnie zakorzenione w naszej kulturze. Doskonale widać to w obecnych zestawieniach, ponieważ rodzice coraz chętniej wracają do form kojarzących się bezpośrednio z generacją naszych babć i dziadków. Istnieją jednak imiona, które nigdy nie przebiły się do głównego nurtu i dziś niemalże popadły w zapomnienie. Idealnym przykładem jest imię Aldona, od wielu stuleci obecne w rodzimej tradycji. Mimo to, w ubiegłym roku imię to nie zostało wybrane ani razu.

Polecany artykuł:

W PRL-u to imię biło rekordy popularności. Obecnie rodzice rzadko je wybierają

Pochodzenie imienia Aldona i jego historyczne znaczenie

Badacze najczęściej zgadzają się, że to imię wywodzi się z języka litewskiego, chociaż jego pełna etymologia nie jest do końca znana. Część lingwistów zestawia tę formę z białoruskimi odpowiednikami oraz imieniem Eudokia, podczas gdy inni szukają punktów wspólnych w językach ludów bałtyckich. Zakładając, iż imię to rzeczywiście powiązane jest z formą Eudokia, można przyjąć, iż oznacza "szlachetność" i "dobrą sławę".

Żona Kazimierza Wielkiego rozsławiła imię Aldona

Na kartach podręczników najmocniej zapisała się Aldona Anna Giedyminówna, będąca bezpośrednią potomkinią litewskiego władcy Giedymina i wybranką serca króla Kazimierza Wielkiego. W momencie przyjęcia sakramentu chrztu świętego zdecydowała się na używanie dodatkowego imienia Anna. Zawarcie tego związku małżeńskiego przyniosło potężne korzyści dyplomatyczne w kontekście zacieśniania relacji na linii Polska-Litwa.

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki pisali o Aldonie

Największą popularność imię Aldona zyskało za sprawą twórczości Adama Mickiewicza. W słynnym poemacie zatytułowanym "Konrad Wallenrod" Aldona występuje jako małżonka głównego bohatera. Nieszczęśliwa kobieta, odseparowana od swojego wybranka i doświadczona przez niezwykle bolesne koleje losu, ostatecznie zamyka się w ponurej wieży. Imię to występuje także w twórczości Juliusza Słowackiego. Aldona to zachwycająca urodą bohaterkę dramatu "Mindowe", która po stracie ukochanego męża pogrąża się w całkowitym szaleństwie.

Popularność imienia Aldona w Polsce

Zgodnie z informacjami zapisanymi w bazie danych PESEL na początku 2026 roku, imię to nosi 20 683 kobiety, co daje mu dopiero 149. miejsce w ogólnopolskim rankingu. W 2025 roku natomiast imię to nie zostało nadane ani razu. W perspektywie ostatniej dekady największym zainteresowaniem forma ta cieszyła się w 2017 roku, kiedy to otrzymało ją osiem dziewczynek.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski
To najpiękniejsze żeńskie imiona według sztucznej inteligencji. Zaskoczeni?
Galeria zdjęć 11
Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu
Pytanie 1 z 15
Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIĘ
IMIĘ DLA DZIEWCZYNKI
IMIĘ DLA DZIECKA