Spójrz na obrazek i wybierz jedno okno. Odpowiedź zdradzi twoje podejście do życia

Testy obrazkowe to szybki sposób na sprawdzenie swoich podświadomych reakcji, a wybór opiera się na prostym skojarzeniu.

Takie psychotesty cieszą się powodzeniem, ponieważ nie trzeba przy nich dużo myśleć – decyduje pierwsze, ulotne wrażenie.

Otrzymane interpretacje lepiej potraktować z przymrużeniem oka jako impuls do przemyśleń, gdyż nie stanowią one profesjonalnego narzędzia psychologicznego.

Spoglądamy na ilustracje i intuicyjnie wskazujemy tę, która najbardziej przyciąga nasz wzrok. Często to barwa, linia lub po prostu niewytłumaczalny impuls sprawiają, że podejmujemy konkretną decyzję. Właśnie ta szybkość reakcji jest powodem, dla którego graficzne zagadki przyciągają rzesze odbiorców. Nie musimy główkować ani zastanawiać się nad skomplikowanymi pytaniami – wystarczy zdać się na intuicję. Gdy wskażemy odpowiedź, ciekawość pcha nas do przeczytania rozwiązania. Każdy chce zrozumieć, co podświadomie skłoniło go do wyboru tego, a nie innego wariantu. To całkowicie normalny odruch, bo wszyscy pragniemy lepiej rozumieć swoje emocje, własne priorytety czy to, jak odbiera nas otoczenie.

Wybierz jedno okno i zobacz, jak patrzysz na świat

Poszczególne grafiki bywają przypisane różnym typom charakteru – jedne do ludzi wyważonych, inne do tych, których napędza ryzyko. Jeszcze inne mogą wskazywać na głęboką empatię, tęsknotę za spokojem lub chęć odkrywania nieznanego. Czy jednak na podstawie takiego wyboru można rzetelnie ocenić człowieka? Należy do tego podejść z dużym dystansem. Internetowe quizy zazwyczaj nie są poparte badaniami i nie zastąpią wizyty u specjalisty. Ich opisy są na tyle szerokie, że każdy z łatwością dopasuje je do swojej sytuacji. Z drugiej strony, to wciąż doskonała rozrywka. Odpowiedzi warto potraktować jedynie jako miły przerywnik i pretekst do chwili zadumy, a nie ostateczny wyrok w kwestii naszego usposobienia.

Przyjrzyjcie się poniższej grafice i intuicyjnie zdecydujcie, który element jest dla was najciekawszy. Chcecie poznać znaczenie swojego wskazania? Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie przygotowaliśmy krótkie podsumowanie.

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