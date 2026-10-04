Czołowe zderzenie dwóch osobówek. Ranne trzy osoby, zablokowana ważna trasa

Niedzielny poranek przyniósł czołowe zderzenie aut na DK28 w Skawcach , zlokalizowanych w powiecie wadowickim.

, zlokalizowanych w powiecie wadowickim. Z powodu wypadku rany odniosły trzy osoby, a trasa między Wadowicami a Skomielną Białą została wyłączona z ruchu w obu kierunkach.

Służby policyjne skierowały ruch na trasy objazdowe.

Wypadek na DK28 w Skawcach. Na miejscu działają służby

Na drodze krajowej numer 28 doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które doprowadziło do poważnych utrudnień komunikacyjnych w powiecie wadowickim. Zgodnie z komunikatem wydanym przez Punkt Informacji Drogowej GDDKiA w Krakowie, to właśnie w miejscowości Skawce miało miejsce zderzenie czołowe dwóch aut.

Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową przedstawiciel PID, Daniel Wiśniewski, w wyniku wypadku ucierpiały trzy osoby. Obecnie brakuje bardziej szczegółowych doniesień odnośnie kondycji fizycznej poszkodowanych.

Fragment DK28 w Skawcach, łączący Skomielną Białą z Wadowicami, musiał zostać całkowicie wyłączony z ruchu. Na miejscu pracują odpowiednie służby, których zadaniem jest zabezpieczenie terenu i zbadanie okoliczności zdarzenia. Te działania uniemożliwiają ruch pojazdów, dlatego policjanci wyznaczyli trasy zastępcze.

Zablokowana DK28. Służby zorganizowały objazdy

Funkcjonariusze policji kierują auta na objazdy prowadzące lokalnymi trasami. Zdaniem pracowników krakowskiej GDDKiA utrudnienia drogowe mogą potrwać nawet ponad 60 minut, choć niewykluczone, że czas ten się przedłuży. Będzie to uzależnione od tempa działań ratunkowych oraz pracy ekip usuwających uszkodzone samochody z jezdni.

Należy pamiętać, że droga nr 28 jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych na południu kraju. To kluczowa trasa łącząca Małopolskę z Podkarpaciem. Arteria zaczyna się w Zatorze, mija m.in. Nowy Sącz, Wadowice, Sanok, Krosno, Przemyśl i Gorlice, by ostatecznie zakończyć się na polsko-ukraińskiej granicy w Medyce.

Apeluje się do kierowców o ostrożną jazdę i w miarę możliwości wybieranie alternatywnych dróg lokalnych w celu ominięcia zablokowanego fragmentu trasy w powiecie wadowickim.

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