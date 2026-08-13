W PRL-u to imię biło rekordy popularności. Obecnie rodzice rzadko je wybierają

Tradycyjne imiona przeżywają renesans, jednak to konkretne imię żeńskie nie zyskało popularności wśród współczesnych rodziców.

Statystyki pokazują ogromny kontrast, ponieważ obecnie w Polsce żyją setki tysięcy pań noszących to imię, jednak w 2025 roku nadano je zaledwie kilkadziesiąt razy.

Poznaj historię formy dominującej w czasach PRL-u. Najprawdopodobniej w twoim otoczeniu znajduje się kobieta o tym imieniu.

Baza danych PESEL udowadnia niezmienne zamiłowanie Polaków do form tradycyjnych. Rodzące kobiety niezwykle chętnie sięgają po rozwiązania sprawdzone i zakorzenione w naszej historii. Mimo powszechnej mody na klasykę, imię Krystyna kompletnie nie wzbudza zainteresowania wśród świeżo upieczonych matek i ojców.

Pochodzenie i chrześcijańskie znaczenie imienia Krystyna

Imię Krystyna pochodzi od łacińskiego słowa Christianus. Oznacza ono osobę wierzącą lub "należącą do Chrystusa", co stanowi bezpośrednie odwołanie do religijnych fundamentów. Światowe warianty to między innymi Christine, Christina oraz Cristina. Słowo to przeniknęło do naszego języka wraz z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich i ugruntowało swoją pozycję na wiele stuleci. Zdecydowanie nie mamy tu do czynienia z chwilowym kaprysem, a raczej z ogromnym dziedzictwem kulturowym. Tradycja przypisuje kobietom o tym imieniu niezwykłą lojalność, twarde stąpanie po ziemi oraz ogromne przywiązanie do rodziny. Chociaż etymologia nie definiuje ostatecznie osobowości człowieka, kulturowe stereotypy wciąż pozostają żywe.

Ile kobiet w Polsce nosi imię Krystyna?

Dwudzieste stulecie przyniosło tej formie największą sławę. Po drugiej wojnie światowej oraz w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dziewczynki masowo otrzymywały to miano. Obecne realia na oddziałach położniczych wyglądają zupełnie inaczej, gdyż opiekunowie szukają przeważnie krótkich i nowoczesnych brzmień. Baza PESEL wskazuje, iż obecnie w kraju żyje 383 140 Polek, które noszą to imię jako pierwsze, co daje dwunastą pozycję w ogólnokrajowym zestawieniu najpopularniejszych żeńskich form. Renesans starych imion najwyraźniej ominął tę formę, ponieważ w 2025 roku zaledwie 89 dziewczynek zostało zarejestrowanych w urzędach pod imieniem Krystyna.

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