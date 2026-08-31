To hebrajskie imię bije rekordy w Polsce. Nosi je blisko 600 tysięcy kobiet

Pewne imiona, choć wywodzą się z obcych języków, zakorzeniły się u nas tak silnie, że rzadko łączymy je dziś z odległą kulturą.

Ich niesłabnące uznanie to zasługa kulturowego dziedzictwa, pielęgnowanych tradycji oraz popularności znanych osób, co pozwala na płynne przekazywanie ich kolejnym rocznikom.

Mowa o mianie, które powszechnie noszą zarówno seniorki, jak i najmłodsze dziewczynki, co dobitnie świadczy o jego silnej pozycji.

Kluczem do tego sukcesu jest fascynujące pochodzenie i głęboka symbolika, dzięki którym imię to uchodzi za absolutny klasyk wśród rodziców.

Pomimo wyraźnie obcego rodowodu, to słowo jest dla Polaków na tyle naturalne, że mało kto analizuje jego prawdziwe źródło. Co więcej, chwali się nim gigantyczna rzesza kobiet w naszym kraju. Taka sytuacja nie jest wynikiem przelotnego kaprysu modowego, lecz jasnym dowodem na wieloletnią, stabilną obecność w naszej narodowej tradycji.

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Co oznacza hebrajskie imię Maria?

W tym przypadku mowa oczywiście o Marii, której genealogia sięga starożytnego, hebrajskiego słowa Miriam. Imię to funkcjonuje w ludzkiej świadomości od tysiącleci, występując w niezliczonych tradycjach sakralnych. Dzięki temu rozprzestrzeniło się ono praktycznie w każdym zakątku kuli ziemskiej.

Dokładne rozszyfrowanie tego imienia nie jest proste, a na przestrzeni wieków doczekało się ono wielu najróżniejszych interpretacji. Wśród najpopularniejszych definicji pojawiają się określenia takie jak „umiłowana”, „pełna łaski” czy po prostu „wybrana”. Warto jednak pamiętać, że prawdziwe korzenie tej nazwy wciąż pozostają obiektem dyskusji naukowców.

Maria to wybór tysięcy Polek od pokoleń

Maria przez wiele dekad bez przerwy utrzymywała się w czołówce najchętniej nadawanych imion żeńskich w naszym państwie. Wybierano je dla kolejnych pokoleń, dlatego dzisiaj na polskich ulicach równie łatwo spotkać starsze panie, jak i dorastające dziewczynki, których opiekunowie postawili na bezpieczną klasykę. Sukces tego imienia świetnie obrazuje, jak mocno tradycyjne nazewnictwo może osiąść w społecznej świadomości. Pomimo rotacji trendów i nowości, pewne pozycje trzymają się niezwykle mocno na liście przebojów.

Ponadto, Maria to miano bez absolutnie żadnego problemu rozpoznawalne poza granicami naszego kraju. Jego bezpośrednie odpowiedniki funkcjonują w dziesiątkach języków, dlatego osoby tak nazwane błyskawicznie odnajdują się na całym świecie.

Nie ma krzty przypadku w tym, że Maria nieustannie kojarzy się nam z pełną elegancją oraz niepodważalną klasyką. Jest to piękny wybór, który oparł się licznym zawirowaniom obyczajowym. Jej bogata, wielowiekowa historia sprawia, że pozostaje ona w ścisłej czołówce najbardziej znanych kobiecych imion globu.

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