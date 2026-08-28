Joanna Brodzik w historii, która podbiła serca czytelników

Audiobook “Dom nad rozlewiskiem” Małgorzaty Kalicińskiej powstał specjalnie z okazji 20-lecia premiery powieści. Jubileuszowe wydanie to świetna okazja, by wrócić do historii w nowej formie. Audiobook pozwala wgłębić się w tę wyjątkową historię podczas podróżowania czy chwili relaksu.

Kultowa historia teraz w wersji audiobookowej

Główna bohaterka, Małgosia Jantar, ma pozornie wszystko, czego trzeba - dobrą pracę, rodzinę i dom w wielkim mieście. Gdy nagle jej uporządkowana codzienność rozpada się, kobieta kieruje się na Mazury. Odwiedza tam matkę, z którą nie utrzymywała kontaktu przez 20 lat. Od tego momentu wszystko się zmienia.

Pobyt u matki staje się dla Gosi nie tylko ucieczką od dotychczasowych problemów, ale też okazją do zmierzenia się z własnymi pragnieniami. Z czasem bohaterka wsiąka w miejscową społeczność i odzyskuje zaufanie do ludzi. Historia ta pełna jest swojskiego mazurskiego klimatu, co stoi w kontrze do istotnych decyzji w życiu głównej bohaterki - pogodzenia się z przeszłością i rozpoczęcia życia na całkiem nowych zasadach.

Głosu tej wyjątkowej opowieści użyczyła Joanna Brodzik, która wraca do historii Małgosi Jantar po niemal dwóch dekadach od premiery serialu. Głos lektorki pozwoli jeszcze silniej wczuć się w opowieść, ze względu na silne powiązania aktorki z losami głównych postaci, jak i jej szerokie doświadczenie lektorskie.

– Zaczynałam czytać ten audiobook z dużą pokorą i ciekawością. Starałam się w żaden sposób nie nakierowywać swojej intuicji na rozwiązanie sprzed 20 lat. A jednocześnie samo czytanie jest dla mnie wyjątkowym doświadczeniem ponownego spotkania z tymi, którzy zapisali się w mojej emocjonalności. Choćby z Małgosią Braunek, której fizycznie już między nami nie ma, a jednak cały czas jest. To bardzo wzruszające, bo kiedy czytam, słyszę jej tony - mówi Joanna Brodzik, lektorka audiobooka “Dom nad rozlewiskiem”

Audiobook dostępny w Storytel to opowieść o życiowym zakręcie i odnajdywaniu siebie na nowo - wśród mazurskiej przyrody i nie zawsze prostych relacji.