Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? Prawda o tym zjawisku mocno cię zaskoczy

Otwieranie ust nie zawsze wynika z wyczerpania czy braku snu, ale może stanowić odpowiedź na zachowanie innej osoby, będąc niezwykle interesującym automatycznym odruchem.

Spojrzenie na inną osobę, charakterystyczny odgłos, a nawet pomyślenie o ziewaniu mogą uaktywnić w naszym umyśle procesy, dzięki którym znacznie chętniej powtórzymy tę czynność.

Eksperci od wielu lat usiłują precyzyjnie ustalić powód tego zaraźliwego zjawiska, a ich koncepcje sugerują skomplikowane procesy związane z podglądaniem i naśladowaniem.

Co interesujące, skłonność do przejmowania ziewania nie jest u każdego identyczna, w związku z czym nasza odpowiedź na cudze zachowanie może zależeć tak od konkretnej osoby, jak i od panujących okoliczności.

Z jakiego powodu ziewanie przechodzi z człowieka na człowieka? Wyjaśnienie może cię bardzo zdziwić.

Samo ziewanie to całkowicie naturalna odpowiedź naszego ciała. Zazwyczaj pojawia się w momentach wyczerpania, podczas senności, monotonii, a także w chwilach przechodzenia pomiędzy czuwaniem a relaksem. Nie jest zatem wyłącznie komunikatem o tym, że jesteśmy niewyspani. Wyjątkowo fascynujące jest jednak to, dlaczego obserwowanie ziewającego człowieka może wywołać w nas taką samą reakcję.

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Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?

Zdaniem naukowców, zaraźliwe ziewanie łączy się między innymi z mechanizmami odpowiadającymi za naszą uwagę społeczną oraz powielanie zachowań innych osób. Ludzki umysł niezwykle błyskawicznie rejestruje to, co robią ludzie wokół, a niektóre z tych czynności jesteśmy w stanie automatycznie naśladować. Pod tym względem ziewanie jest nadzwyczaj sugestywne – w zupełności wystarczy zobaczyć je u kogoś innego, usłyszeć typowy odgłos, a u części osób nawet o nim przeczytać, by natychmiast zwiększyć szansę na własne, głębokie nabranie powietrza.

Ziewanie i neurony lustrzane: Jak podatność zależy od nas samych

Na przestrzeni lat badacze analizowali również znaczenie tak zwanych neuronów lustrzanych, czyli specyficznych komórek powiązanych z obserwowaniem oraz wykonywaniem konkretnych działań. Jak dotąd nie wypracowano jednak jednej, w pełni potwierdzonej koncepcji, która potrafiłaby wyjaśnić to intrygujące zjawisko. Zgodnie z jedną z hipotez, zaraźliwe ziewanie może mieć ścisły związek z synchronizacją określonych zachowań w obrębie danej grupy. Jeżeli kilka osób zaczyna odpoczywać lub szykować się do spania, to adekwatna reakcja u pozostałych mogłaby ułatwiać dostosowanie się do otoczenia.

Co niezwykle intrygujące, wyniki badań dowodzą, że nasza podatność na przejmowanie ziewania bywa mocno związana z osobistymi cechami oraz sytuacją, w jakiej w danym momencie się znajdujemy. Zdecydowanie nie każdy z nas reaguje na cudze ziewnięcie w identyczny sposób. Samo zaistnienie tego fenomenu nie oznacza też automatycznie, że odczuwamy większe zmęczenie niż człowiek, który właśnie szeroko otworzył usta.

Gdy kolejnym razem ktoś w twojej obecności zacznie ziewać, postaraj się zwrócić uwagę na swoją odpowiedź. Jeżeli chwilę później zrobisz dokładnie to samo, to twój umysł właśnie zademonstrował niezwykle interesujący, podświadomy mechanizm społeczny.

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