To jedno z najrzadszych imion żeńskich w Polsce. Kojarzy się z pięknym kwiatem

To dźwięczna i pełna gracji forma, symbolizująca piękno i rozwój ma łacińskie korzenie.

To imię odnosi się do rzymskiej patronki wiosny i kwiatów, co zapewnia mu niezaprzeczalny, naturalny urok.

W Polsce to imię jest niezwykle rzadkie – obecnie nosi je zaledwie 356 kobiet.

Decyzja o wyborze imienia dla pociechy często stanowi wyzwanie. Podczas gdy część opiekunów stawia na sprawdzone klasyki, inni wolą sięgnąć po bardziej niepowtarzalne warianty. Flora to doskonała opcja dla osób ceniących zwięzłe, stylowe i silnie zakorzenione w przyrodzie imiona.

Flora – pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Flora ma łacińskie korzenie i dosłownie określa ogół roślinności na konkretnym terenie lub po prostu świat roślin. Według wierzeń starożytnych Rzymian, Flora uchodziła za bóstwo odpowiedzialne za wiosnę, płodność i kwiaty. Nie jest więc niespodzianką, że przez wieki imię to była utożsamiane z kwitnieniem, pięknem i budzącym się po zimie światem.

To właśnie te bliskie naturze powiązania nadają Florze niezwykłą lekkość i powiew świeżości. Jej dodatkowym atutem jest unikalność, co z pewnością docenią rodzice szukający oryginalnego imienia dla swojej pociechy.

Zwięzłe, melodyjne i klasyczne. Dlaczego warto wybrać imię Flora?

Flora idealnie odpowiada aktualnym trendom na imiona czerpiące z przyrody, dołączając do takich propozycji jak Kalina, Jagoda, Liliana czy Róża. Choć każde z nich ma swój unikalny styl, spaja je botaniczne dziedzictwo. Flora nie ogranicza się jednak wyłącznie do romantycznego wydźwięku. To imię jest również krótkie i dźwięczne, co ułatwia jego wymowę i zapamiętanie.

Ile osób w Polsce nosi imię Flora?

Znaczenie imienia Flora jest głęboko osadzone w świecie natury. Kojarzy się z wiosennym przebudzeniem i kwiatami, a jej mitologiczne tło dodatkowo dodaje tej formie nutki tajemniczości. Mimo to w Polsce imię to nadal należy do form niezwykle rzadkich. Zgodnie z informacjami zgromadzonymi w bazie PESEL, w naszym państwie zamieszkuje zaledwie 356 pań noszących to imię jako pierwsze, co daje mu odległe, 764. miejsce w zestawieniu najczęstszych wyborów. W 2025 roku zaledwie 27 dziewczynek otrzymało to imię, co może sugerować, że Polacy powoli zaczynają dostrzegać jego ukryty potencjał.

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