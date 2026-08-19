To żeńskie imię święciło triumfy w PRL-u. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 razy

Choć tradycyjne imiona z czasów naszych babć znów królują na porodówkach, niektóre z nich bezpowrotnie odeszły w zapomnienie.

Dawniej niezwykle powszechne określenie, które tłumaczy się jako "spokój", w minionym roku trafiło do aktów urodzenia rzadziej niż dwadzieścia razy.

Warto poznać etymologię i symbolikę tego klasyka, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu święcił prawdziwe triumfy.

Rządowe statystyki gromadzone w bazie PESEL dowodzą, że Polacy od lat stawiają na klasykę. Z tego powodu szczyt zestawienia niezmiennie okupuje Anna. Zauważalny powrót do korzeni nie obejmuje jednak wszystkich dawnych propozycji. Znakomitym przykładem takiego zjawiska jest imię Halina, które niegdyś biło rekordy popularności. Dzisiaj młodzi rodzice całkowicie wykreślili je ze swoich list.

Skąd wzięło się imię Halina? Znaczenie i pochodzenie

Dokładne korzenie tego słowa wciąż budzą pewne dyskusje wśród językoznawców. Najczęściej wskazuje się na greckie pochodzenie, a konkretnie powiązanie z formą Galene, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza "spokój", "pogodę" oraz "ciszę". Na polskim gruncie przyjęła się ostatecznie jako Halina. Część ekspertów szuka również nawiązań do helleńskiego określenia łagodnego morza. Przyjmuje się, że kobiety noszące to imię są niezwykle pogodne i łagodne. Tradycja przypisuje im cechy takie jak ogromna odpowiedzialność, zdecydowanie oraz silna więź z rodziną. Potrafią wykazać się opanowaniem w stresujących momentach, nie tracąc przy tym naturalnej serdeczności. Prawdopodobnie właśnie ten unikalny miks stanowczości z ciepłym usposobieniem sprawił, że przed laty tak chętnie sięgano po tę propozycję.

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Popularność imienia Halina spada

Złota era tego imienia przypadła na lata powojenne oraz cały okres trwania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z danych zgromadzonych w rejestrze PESEL wynika, że obecnie w naszym kraju żyje 226 656 kobiet noszących to imię jako pierwsze, co daje mu solidną 28. lokatę w ogólnopolskim rankingu. Niestety, mimo wyraźnej tęsknoty za dawnymi trendami, współcześni ojcowie i matki nie są do niego przekonani. W całym 2025 roku zaledwie 18 nowo narodzonych dziewczynek zostało tak nazwanych. To najgorszy wynik odnotowany na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu Pytanie 1 z 15 Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o: Skakanie na skakance Grę w gumę Grę w klasy Następne pytanie