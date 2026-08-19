Zamiast upałów, w pogodzie wielkie oberwanie chmury. Wyleje się tyle deszczu, ile nie było przez cały lipiec! Prognozy pogody wskazują, że woda będzie wlewać się drzwami i oknami

Koniec wakacji 2026 przynosi drastyczną zmianę pogody – zamiast upałów nadciąga ochłodzenie i intensywne opady, które mogą zaskoczyć całą Europę.

Podczas gdy zachodnia i północna Europa mierzy się z ulewnymi deszczami, mogącymi przynieść nawet 245 litrów wody na m2, w Polsce również spodziewamy się znacznego ochłodzenia i lokalnych burz.

Dowiedz się, czy Polska uniknie powodzi i czy po tym załamaniu pogody możemy jeszcze liczyć na powrót upałów we wrześniu!

Pogoda na koniec wakacji 2026. Ulewne deszcze i woda wlewająca się do mieszkań

Nadchodzące dni to nie tylko spore ochłodzenie w pogodzie, ale również silne opady. Jeszcze kilka dni temu zastanawialiśmy się, czy czeka nas kolejna fala upałów i ciąg dalszych groźnej suszy, a teraz wyciągamy parasole. Najnowsze prognozy pogody wskazują, że temperatury nie tylko znacząco spadną, ale także przyjdą ulewne deszcze. Przedsmak tego, co nasz czeka mieliśmy już poprzedniej nocy.

W wielu rejonach Europy nadchodzące dni to czas obfitych opadów, które mogą przynieść lokalne podtopienia, a nawet powodzie. Jak podaje portal dobrapogoda24.pl w niektórych miejscach spaść może nawet 245 litrów wody na m2 ziemi. Najtrudniejsza sytuacja ma być na zachodzie i północy Europy. Cyrkulacja powietrza i centra niżów sprawią, że pojawią się tam ogromne opady deszczu, a także powiedzie błyskawiczne. Prognozy wskazują, że najbardziej mokrym obszarem Europy będzie Skandynawia oraz północno wschodnia Europa. To właśnie tam może spać ponad 200 litrów wody na m2. Rejony te czekają charakterystyczne oberwania chmury. W krótkim czasie spadnie bardzo dużo deszczu, co może przełożyć się na trudną sytuację w wielu krajach. Synoptycy mówią o możliwych podtopieniach, a nawet powodziach.

W Polsce opady nie będą tak obfite. Nie znaczy to jednak, że nie pędzie padać. Nadchodzące dni przyniosą ochłodzenie, a termometry wskażą od 19 do 24 st. Celsjusza w całym kraju. Lokalnie występować będą deszcze, które mogą przekształcać się w burze oraz ulewy. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na m2 ziemi, co jest wynikiem wyższym dla wielu rejonów niż było w lipcu.

Czy wrócą jeszcze upały? We wrześniu pogoda może zaskoczyć

Najnowsze prognozy pogody wskazują, że aura nadal będzie bardzo zmienna. Wrzesień 2026 ma być bowiem stosunkowo ciepły, z temperatury powyżej średniej i niewielkimi opadami deszczu. Synoptycy wskazują, że w wielu rejonach Polski mogą wrócić krótkotrwałe upały. Nie znaczy to jednak, że czeka nas kolejna fala morderczego ciepła. Upały, jeżeli będą występowały, to raczej lokalnie, w szczycie dziennego ciepła.

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