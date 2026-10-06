Do grzybków marynowanych zawsze dodaję 2 łyżki tego produktu. Receptura na „złotą marynatę” babci z 1946 roku to istne niebo w gębie. Przepis na grzybki marynowane od babci

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-06 11:35

Sezon na grzyby w pełni, a wiele osób swoje zbiory po prostu marynuje. Potem takie grzyby marynowane są wspaniałym dodatkiem do kanapek czy obiadów. A jaki jest najlepszy przepis na grzyby marynowane? Ja od lat korzystam z receptury na "złotą marynatę" mojej babci z 1946 roku. Przetwory wychodzą wyśmienite. Zdradzam przepis na grzybki marynowane od babci.

Słoiki z domowymi kurkami w złotej marynacie. O tradycyjnym przepisie babci na przetwory przeczytasz na SE.
Autor: Tserliukevich Sviatlana/ Shutterstock Przepis na grzybki marynowane
  • Poznaj sekret "złotej marynaty" babci z 1946 roku, która sprawi, że Twoje marynowane grzyby będą chrupiące i pełne smaku przez cały rok.
  • Kluczem do wyjątkowej receptury jest dodatek zaledwie dwóch łyżek tego produktu, nadającego przetworom niepowtarzalną słodycz i głębię aromatu.
  • Odkryj pełny przepis krok po kroku i dowiedz się, które gatunki grzybów idealnie nadają się do marynowania, by cieszyć się doskonałymi przetworami.

Do grzybków marynowanych zawsze dodaję 2 łyżki tego produktu. Receptura na „złotą marynatę” babci z 1946 roku

Marynowanie to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych metod konserwacji żywności, a w przypadku grzybów – prawdziwa sztuka, która pozwala cieszyć się ich wyjątkowym smakiem i aromatem przez cały rok. Kto z nas nie zna smaku chrupiących, kwaśno-słodkich grzybków, które idealnie uzupełniają świąteczne stoły, wędliny czy sałatki? Przygotowanie własnych marynowanych grzybów to satysfakcjonujące doświadczenie i zwieńczenie wielogodzinnego grzybobrania. Wiele osób zastanawia się, który przepis na grzyby marynowane jest najlepszy. W końcu zależy nam, aby przetwory wyszły idealnie. Ja od lat korzystam z przepisu na grzybki marynowane mojej babci. Jej receptura na "złotą marynatę" sięga 1946 roku. Dodaję dwie łyżki miodu i zawsze wychodzi pychota.

Składniki na grzyby marynowane z miodową zalewą

Marynowane grzyby z dodatkiem miodu to prawdziwy rarytas dla podniebienia. Miód nadaje zalewie subtelnej słodyczy i wyjątkowego aromatu, który doskonale komponuje się z leśnym smakiem grzybów. Oczywiście sercem marynowanych grzybów jest aromatyczna zalewa. Do przygotowania czterech półlitrowych słoików przetworów potrzebujesz:

  • 1 kg świeżych, oczyszczonych grzybów,
  • 3 litry wody do blanszowania grzybów,
  • 1 łyżki soli do blanszowania.

Składniki na zalewę miodową:

  • 1 litr wody,
  • 250 ml octu spirytusowego 10%,
  • 3-4 łyżki miodu,
  • 1 łyżki soli,
  • 5-6 ziaren ziela angielskiego,
  • 3 sztuki liścia laurowego,
  • 10-15 ziaren pieprzy czarnego,
  • 1 łyżeczka ziaren gorczycy białej,
  • 1 mała cebula pokrojona w cienkie plasterki lub piórka,
  • 2-3 ząbki czosnku - całe lub pokrojone w plastry.

Przepis na grzyby marynowane od babci

Grzyby dokładnie oczyść z ziemi, igliwia i innych zanieczyszczeń. Mniejsze grzyby pozostaw w całości, a te większe pokrój na kawałki o podobnej wielkości. Maślaki obierz ze śliskiej skórki z kapelusza. W dużym garnku zagotuj wodę z 1 łyżką soli. Wrzuć przygotowane grzyby i gotuj przez 5-15 minut, a następnie je odcedź. W dużym garnku zagotuj wodę z octem, solą, miodem oraz wszystkimi przyprawami. Gotuj zalewę przez około 5-7 minut, aby miód całkowicie się rozpuścił, a smaki przypraw się połączyły. Słoiki i zakrętki dokładnie umyj i wyparz. Na dno każdego słoika włóż kilka plasterków cebuli, czosnku i ewentualnie marchewki oraz kawałek papryczki chili. Następnie połóż ciasno odcedzone grzyby w słoikach, starając się nie ugniatać ich zbyt mocno. Zalej grzyby gorącą zalewą miodową, tak aby całkowicie je przykryła. Zalewa powinna sięgać około 1 cm poniżej brzegu słoika. Dokładnie zakręć słoiki. Na koniec je zapasteryzuj.

Grzyby idealne do marynowania

Do marynowania najlepiej nadają się grzyby jędrne, młode i bez śladów robaków. Najpopularniejsze gatunki to:

  • Borowiki: Szczególnie małe, kapelusze i nóżki.
  • Podgrzybki: Całe, małe egzemplarze są idealne.
  • Maślaki: Koniecznie obierz je ze skórki z kapelusza, która jest śliska i gorzka.
  • Koźlarze: Również małe, jędrne sztuki.
  • Opieńki: Drobne, młode owocniki są doskonałe do marynowania.
  • Kurki: Choć rzadziej marynowane, mogą stanowić ciekawy dodatek.

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