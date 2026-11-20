Kalendarz na przełomie 2026 i 2027 roku oferuje niezwykłe możliwości na rekordowo długi wypoczynek.

Wykorzystując zaledwie 7 dni urlopu, możesz cieszyć się nawet 18 dniami wolnego, łącząc święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Trzech Króli.

Nie przegap tej szansy! Sprawdź, jak optymalnie zaplanować urlop, by maksymalnie wydłużyć zimowy relaks.

Pierwszy długi weekend 2027 wypada już w styczniu. Sprawdź, jak z niego skorzystać

Układ kalendarza na koniec 2026 roku i początek 2027 roku jest wyjątkowo korzystny. Czeka nas bardzo długa przerwa świąteczna. Niektórzy mogą zrobić sobie nawet ponad dwa tygodnie wolnego. Boże Narodzenie 2026 wypada na skraju weekendu. Wigilia wypada w czwartek, pierwszy dzień świąt w piątek, a drugi dzień świąt w sobotę. Według polskich przepisów pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę w przypadku, gdy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę, muszą otrzymać dodatkowe wolne w innym terminie. Dla pracowników państwowych wyznaczono termin w poniedziałek, 28 grudnia. Wiele firm prywatnych również zdecydowało się na taki krok. Oznacza to, że wolne na Boże Narodzenie potrwa aż 5 dni. To jednak nie wszystko, podobny układ kalendarza przypada na sylwestra. Koniec starego roku wypada w czwartek, a Nowy Rok w piątek, czyli od razu po tych dniach jest weekend. Biorąc trzy dni urlopu (na 29,30 i 31 grudnia) można zyskać nawet 11 dni wolnego.

Okazuje się jednak, że kalendarz na początek 2027 roku nadal sprzyja pracowników. Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia przypada dokładnie w połowie tygodnia, czyli w środę. Chętni mogą wziąć dodatkowe dni wolnego - na poniedziałek i wtorek lub na czwartek i piątek, aby wydłużyć weekend do 5 dni. Jeżeli weźmiesz 4 dni wolnego na poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek zyskasz już nawet 9 wolnych dni. Łącząc wszystkie dni wolne możesz zyskać nawet 18 dni wolnego, przy wykorzystaniu zaledwie 7 dni urlopu.

Najlepsze okazje na długie weekendy w 2027 roku. Jak zaplanować urlop?

Oto gotowe pomysły na to, jak przy użyciu minimalnej liczby dni urlopowych zyskać maksymalnie dużo wolnego czasu:

Trzech Króli w styczniu (6 dni wolnego za 2 dni urlopu): Ponieważ Nowy Rok wypada w piątek, a Święto Trzech Króli w środę, wystarczy wziąć urlop w poniedziałek i wtorek ( 4 i 5 stycznia ). Dzięki temu Twój noworoczny wypoczynek potrwa aż 6 dni.

Ponieważ Nowy Rok wypada w piątek, a Święto Trzech Króli w środę, wystarczy wziąć urlop w poniedziałek i wtorek ( ). Dzięki temu Twój noworoczny wypoczynek potrwa aż 6 dni. Wielkanoc (3 dni wolnego): Tradycyjny długi weekend od soboty 27 marca do poniedziałku 29 marca, który nie wymaga brania urlopu.

Tradycyjny długi weekend od soboty 27 marca do poniedziałku 29 marca, który nie wymaga brania urlopu. Długi weekend majowy (4 dni wolnego bez straty urlopu): 1 maja to sobota, więc pracodawca musi oddać za nią dzień wolny. Jeśli wyznaczy go na wtorek (4 maja), to w połączeniu z wolnym poniedziałkiem (3 maja) zyskasz aż 4 dni wolnego z rzędu (od 1 do 4 maja) bez wypisywania ani jednego dnia własnego urlopu.

1 maja to sobota, więc pracodawca musi oddać za nią dzień wolny. Jeśli wyznaczy go na wtorek (4 maja), to w połączeniu z wolnym poniedziałkiem (3 maja) zyskasz aż 4 dni wolnego z rzędu (od 1 do 4 maja) bez wypisywania ani jednego dnia własnego urlopu. Boże Ciało (4 dni wolnego za 1 dzień urlopu): Święto to zawsze wypada w czwartek (w tym roku 27 maja). Dobierz wolny piątek ( 28 maja ), aby cieszyć się czterodniowym weekendem na koniec maja.

Święto to zawsze wypada w czwartek (w tym roku 27 maja). Dobierz wolny piątek ( ), aby cieszyć się czterodniowym weekendem na koniec maja. Wszystkich Świętych (3 dni wolnego): 1 listopada wypada w poniedziałek, co bez żadnego wysiłku daje nam przedłużony weekend od 30 października.

1 listopada wypada w poniedziałek, co bez żadnego wysiłku daje nam przedłużony weekend od 30 października. Święto Niepodległości (4 dni wolnego za 1 dzień urlopu): 11 listopada przypada w czwartek. Jeśli weźmiesz urlop na piątek ( 12 listopada ), zyskasz kolejny czterodniowy weekend jesienią.

11 listopada przypada w czwartek. Jeśli weźmiesz urlop na piątek ( ), zyskasz kolejny czterodniowy weekend jesienią. Święta i Nowy Rok (Nawet 10 dni wolnego za 5 dni urlopu): Wigilia (24 grudnia) przypada w piątek. Za pierwszy dzień świąt w sobotę (25 grudnia) pracodawca odda dzień wolny (np. w poniedziałek 27 grudnia). Biorąc urlop na pozostałe dni po świętach (28, 29, 30 i 31 grudnia), możesz nieprzerwanie odpoczywać od Wigilii aż do niedzieli 2 stycznia 2028 roku.

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