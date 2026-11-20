- Kalendarz na przełomie 2026 i 2027 roku oferuje niezwykłe możliwości na rekordowo długi wypoczynek.
- Wykorzystując zaledwie 7 dni urlopu, możesz cieszyć się nawet 18 dniami wolnego, łącząc święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Trzech Króli.
- Nie przegap tej szansy! Sprawdź, jak optymalnie zaplanować urlop, by maksymalnie wydłużyć zimowy relaks.
Pierwszy długi weekend 2027 wypada już w styczniu. Sprawdź, jak z niego skorzystać
Układ kalendarza na koniec 2026 roku i początek 2027 roku jest wyjątkowo korzystny. Czeka nas bardzo długa przerwa świąteczna. Niektórzy mogą zrobić sobie nawet ponad dwa tygodnie wolnego. Boże Narodzenie 2026 wypada na skraju weekendu. Wigilia wypada w czwartek, pierwszy dzień świąt w piątek, a drugi dzień świąt w sobotę. Według polskich przepisów pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę w przypadku, gdy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę, muszą otrzymać dodatkowe wolne w innym terminie. Dla pracowników państwowych wyznaczono termin w poniedziałek, 28 grudnia. Wiele firm prywatnych również zdecydowało się na taki krok. Oznacza to, że wolne na Boże Narodzenie potrwa aż 5 dni. To jednak nie wszystko, podobny układ kalendarza przypada na sylwestra. Koniec starego roku wypada w czwartek, a Nowy Rok w piątek, czyli od razu po tych dniach jest weekend. Biorąc trzy dni urlopu (na 29,30 i 31 grudnia) można zyskać nawet 11 dni wolnego.
Okazuje się jednak, że kalendarz na początek 2027 roku nadal sprzyja pracowników. Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia przypada dokładnie w połowie tygodnia, czyli w środę. Chętni mogą wziąć dodatkowe dni wolnego - na poniedziałek i wtorek lub na czwartek i piątek, aby wydłużyć weekend do 5 dni. Jeżeli weźmiesz 4 dni wolnego na poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek zyskasz już nawet 9 wolnych dni. Łącząc wszystkie dni wolne możesz zyskać nawet 18 dni wolnego, przy wykorzystaniu zaledwie 7 dni urlopu.
Najlepsze okazje na długie weekendy w 2027 roku. Jak zaplanować urlop?
Oto gotowe pomysły na to, jak przy użyciu minimalnej liczby dni urlopowych zyskać maksymalnie dużo wolnego czasu:
- Trzech Króli w styczniu (6 dni wolnego za 2 dni urlopu): Ponieważ Nowy Rok wypada w piątek, a Święto Trzech Króli w środę, wystarczy wziąć urlop w poniedziałek i wtorek (4 i 5 stycznia). Dzięki temu Twój noworoczny wypoczynek potrwa aż 6 dni.
- Wielkanoc (3 dni wolnego): Tradycyjny długi weekend od soboty 27 marca do poniedziałku 29 marca, który nie wymaga brania urlopu.
- Długi weekend majowy (4 dni wolnego bez straty urlopu): 1 maja to sobota, więc pracodawca musi oddać za nią dzień wolny. Jeśli wyznaczy go na wtorek (4 maja), to w połączeniu z wolnym poniedziałkiem (3 maja) zyskasz aż 4 dni wolnego z rzędu (od 1 do 4 maja) bez wypisywania ani jednego dnia własnego urlopu.
- Boże Ciało (4 dni wolnego za 1 dzień urlopu): Święto to zawsze wypada w czwartek (w tym roku 27 maja). Dobierz wolny piątek (28 maja), aby cieszyć się czterodniowym weekendem na koniec maja.
- Wszystkich Świętych (3 dni wolnego): 1 listopada wypada w poniedziałek, co bez żadnego wysiłku daje nam przedłużony weekend od 30 października.
- Święto Niepodległości (4 dni wolnego za 1 dzień urlopu): 11 listopada przypada w czwartek. Jeśli weźmiesz urlop na piątek (12 listopada), zyskasz kolejny czterodniowy weekend jesienią.
- Święta i Nowy Rok (Nawet 10 dni wolnego za 5 dni urlopu): Wigilia (24 grudnia) przypada w piątek. Za pierwszy dzień świąt w sobotę (25 grudnia) pracodawca odda dzień wolny (np. w poniedziałek 27 grudnia). Biorąc urlop na pozostałe dni po świętach (28, 29, 30 i 31 grudnia), możesz nieprzerwanie odpoczywać od Wigilii aż do niedzieli 2 stycznia 2028 roku.