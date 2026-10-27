Polacy się wściekną? W 2027 kalendarz zabiera ulubiony długi weekend. Kto dostanie dodatkowe wolne?

Ulubiona majówka Polaków w 2027 roku przyniesie rozczarowanie: kalendarz zapowiada wyjątkowo krótki, zaledwie trzydniowy weekend majowy.

Mimo to, wiele osób zyska nieoczekiwany bonus – dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę, co może uratować plany na dłuższy odpoczynek.

Sprawdź, czy Ty również masz prawo do tego wolnego i dowiedz się, kto może odebrać dodatkowy dzień, a kto niestety będzie musiał pracować!

Kalendarz dni wolnych na 2027. W przyszłym roku ulubiony długi weekend Polaków będzie krótszy?

Polacy kochają długie weekendy. To niemalże nasza narodowa. Zwłaszcza uwielbiamy te długie weekendy, które przypadają na okres wiosenny i letni. Wtedy to pakujemy bagaże i wyjeżdżamy poza miasto. Działki i ogródki są oblegane, a z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się kilkudniowe wyjazdy zagraniczne. Według badań blisko połowa Polaków uważa, że 20 lub 26 dni urlopu to za mało. Długie weekendy to świetny sposób, aby zyskać dodatkowe wolne, bez konieczności wybierania dni urlopowych.

Zdecydowanie ulubionym długim weekendem wszystkich Polaków jest majówka. Wolne na pierwsze dni maja oznacza początek sezonu wyjazdowego i grillowego. To właśnie w tym czasie Polacy wyciągają zakurzone grille i wyruszają na świeże powietrze. Majówka według kalendarza to dwa dni wolnego - 1 maja, czyli Święto Pracy oraz 3 maja, czyli Święto Konstytucji. Warto pamiętać, że dzień pomiędzy, czyli 2 maja jest normalnym dniem pracy. W praktyce najczęściej majówka wypada tak, że biorąc niewiele urlopu można wydłużyć sobie wolne nawet do tygodnia. Czy w 2027 roku będzie podobnie?

Kalendarz na 2027 rok nie ma dobrych wieści. W przyszłym roku 1 maja wypada w sobotę, zaś 3 maja wypada w poniedziałek. Oznacza to, że majówka 2027 będzie wyjątkowo krótka i trwać będzie jedynie 3 dni, a układ kalendarza nie pozwala na dobranie urlopy, tak aby wydłużyć wolne o kilka dni.

1 maja 2027 w sobotę. Kto dostanie dodatkowe wolne?

Fakt, że 1 maja 2027 przypada na sobotę oznacza, że w życie wejdzie przepis nakazujący zapewnienie pracownikowi dodatkowego wolnego. Zgodnie z Kodeksem pracy każdy dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. Według przepisów odbiór wolnego musi nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, czyli w tym samym miesiącu. Co ważne, to pracodawca, a nie pracownik wyznacza datę. Dla pracowników pracujących w sektorze państwowym odbiór wolnego narzucany jest odgórnie przez Premiera w drodze rozporządzenia. Wiele firm prywatnym wybiera na odbiór wolnego ten sam dzień, co w sferze państwowej.

W kontekście odbioru dnia wolnego za 1 maja 2027, kluczowe jest zrozumienie, że to pracodawca wyznacza konkretny termin. Nie należy zakładać, że będzie to automatycznie poniedziałek lub piątek. Warto zawczasu dopytać w dziale HR lub u przełożonego o politykę firmy w tej kwestii.

Warto pamiętać, że nie wszystkim pracownikom przysługuje dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Dotyczy to przede wszystkim osób pracujących na umowie zlecenie oraz umowie o dzieło. Również nauczyciele nie odbierają wolnego. Ich czas pracy regulują inne przepisy zawarte w karcie nauczyciela. Osoby, które przebywają za zwolnieniu lekarskich w dniu, w którym pracodawca wyznaczył odbiór wolnego, nie mają prawa do żądania innego terminu.

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