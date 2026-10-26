Weź ze sobą lakier na cmentarz 1 listopada. Kwiaty i wiązanki będą bezpieczne. Na pewno nie skuszą żadnego złodzieja we Wszystkich Świętych. Sposób na zabezpieczenie kwiatów na cmentarzu

W obliczu rosnących cen cmentarnych dekoracji, kradzieże zniczy i wiązanek stają się plagą w okresie Wszystkich Świętych.

Odkryj zaskakujący, lecz niezwykle skuteczny trik z lakierem do paznokci, który sprawi, że podpisane nim ozdoby stracą wartość dla rabusiów.

Sprawdź także inne proste sposoby, by skutecznie chronić grób bliskich i cieszyć się spokojem w ten wyjątkowy dzień.

Weź ze sobą lakier na cmentarz 1 listopada. Kwiaty i wiązanki będą bezpieczne

Od lat dzień Wszystkich Świętych to doskonała okazja dla złodziei na szybkie wzbogacenie się. To wtedy każdy z nas udaje się na cmentarze, aby zapalić znicze na grobach bliskich zmarłych i przystroić je pięknymi wiązankami, czy kwiatami. W obecnej sytuacji, kiedy ceny wieńców na grób i zniczy zwalają z nóg, cmentarni rabusie tylko zacierają ręce, aby zabrać je z nagrobków i ponownie sprzedać. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dużych i zarazem drogich zniczy z wyjmowanym wkładem. To dlatego wiele osób po wydaniu kilkuset złotych na kwiaty, zastanawia się jak skutecznie zabezpieczyć je przed kradzieżą. Jednym z nich jest lakier do paznokci. Dlatego koniecznie weź go ze sobą 1 listopada na cmentarz, a kwiaty i wiązanki będą bezpieczne.

Podpisanie wiązanek i zniczy sposobem na złodziei cmentarnych

Zastanawiasz się, jak za pomocą lakieru do paznokci możesz zabezpieczyć drogie wiązanki i znicze na grobach? Lakieru tak łatwo nie da się usunąć, dlatego możesz nim wypisać dedykację dla zmarłego na zniczu lub wiązance. Oczywiście wystarczy też po prostu podpisać go imieniem i nazwiskiem pochowanej w danym grobie osoby. Dzięki temu złodziej na pewno nie skusi się na kradzież podpisanego wieńca czy znicza.

Jak zabezpieczyć wieńce przed kradzieżą na cmentarzu? Triki na Wszystkich Świętych

Istnieje kilka sztuczek, które pozwolą skutecznie zabezpieczyć przed kradzieżą wieńce, kwiaty i znicze. Po pierwsze kupując znicze na Wszystkich Świętych, wybierz zalewane, zamiast tych z wymiennym wkładem. Znicz zalewany po wypaleniu staje się zupełnie bezużyteczny i na pewno nie nadaje się do ponownej sprzedaży. Pamiętaj również o tym, aby wieńce, które kładziesz na grobie dociążyć kamieniem. Bukiety żywych kwiatów układaj tak, aby ciężko było je wyjąć - połącz ze sobą łodygi, a następnie zasyp wszystko piaskiem lub kamykami. Z pewnością domyślasz się, że nieidealne wiązanki na grób nie będą wyglądać kusząco dla złodzieja. Dlatego, jeśli chcesz je zabezpieczyć przed kradzieżą na cmentarzu, skrop je rozpuszczonym woskiem.

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