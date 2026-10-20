Przed 1 listopada warto to zrobić. Już nie chryzantemy, a inne kuliste kwiaty. Już nie znicze, a ekologiczne rozwiązania. Już nie zmiotka, a ten proszek. Tak Polacy szykują się do Wszystkich Świętych

Tradycja dekorowania grobów na Wszystkich Świętych, mająca starożytne korzenie, wciąż jest żywa, ale trendy kwiatowe dynamicznie się zmieniają.

Chryzantemy ustępują miejsca nowym faworytom, a innowacyjne metody pozwalają przedłużyć świeżość wybranych kompozycji.

Odkryj, jak prawidłowo przygotować popularne hortensje na listopadowe dni oraz poznaj sprawdzone triki na usunięcie wosku z nagrobka bez uszkodzeń!

Jakie kwiaty na groby na Wszystkich Świętych 2026

Jesień to czas, w którym wiele osób rozpoczyna przygotowania do Święta Zmarłych. W październiku odwiedzamy groby bliskich i szykujemy je na 1 listopada. Jedną z najważniejszych i najpopularniejszych tradycji w naszym kraju jest stawianie kwiatów na grobach. Mało osób wie, że ma ona bardzo stare korzenie i wywodzi się z czasów starożytnych. Starożytni Słowianie wierzyli, że dusze zmarłych wracają do swoich domu. Aby ich odpowiednio przywitać ozdabiano chaty kwiatami oraz ziołami. Zwyczaj dekorowania grobów kwiatami i wiązanki w obecnej formie dotarł do Polski z krajów sąsiednich pod koniec XIX wieku.

Obecnie na 1 listopada groby naszych bliskich toną w kwiatach i zniczach. To piękny symbol pamięci oraz nieprzemijania, nawet po śmierci. Od wielu lat na groby wybieramy konkretne gatunki kwiatów. Niekwestionowanych królem Wszystkich Świętych są chryzantemy. Zachwycają one swoimi kolorowymi kwiatami o różnej wielkości. Co roku na przycmentarnych straganach znajdziemy dziesiątki odmian chryzantem. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Kwiaty szczęście oraz długowieczność. Są wyrazem żałoby, pamięci oraz szacunku dla zmarłych. Chryzantemy wybieramy na groby także z całkiem prozaicznych powodów. Potrafią stać bardzo długo, dobrze znoszą zmienną pogodę i nie przekwitają bardzo szybko.

Oprócz ciętych kwiatów, na polskich cmentarzach królują również rośliny doniczkowe, które zapewniają długotrwałą dekorację. Popularnym wyborem są wrzosy i wrzośce, które kwitną jesienią i dobrze znoszą niskie temperatury, dodając grobom naturalnego uroku. Często widuje się także miniaturowe cyprysiki lub tuje, których zieleń symbolizuje życie wieczne, oraz ozdobne kapusty, dodające niebanalnego, jesiennego charakteru.

Jak przedłużyć trwałość chryzantem na grobach?

Chryzantemy kupowane na straganach na cmentarzach wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Często kwiaty te mają przycinane korzenie i brak im wody. Od razy, gdy postawisz donicę z kwiatami na nagrobku obficie je podlej. Najlepsza będzie do tego przegotowana woda w temperaturze pokojowej. Możesz także zastosować ekspresową odżywkę, która wzmocni łodygi i sprawi, że kwiatostany utrzymają się dłużej.

W okresie kwitnienia zaleca się nawożenie chryzantem odżywkami z dużą ilością potasu oraz fosforu. W warunkach domowych wymagania te spełni odżywka na bazie skórek po bananach. Obierz 2 świeże banany i skórki przełóż do słoika. Zalej je litrem wody i dodaj 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej. Całość odstaw na 1 dobę, przecedź mieszankę przez sito i przelej do butelki. Na cmentarzu podlej odżywką kupne chryzantemy. W razie potrzeby zabieg ten możesz powtórzyć za dwa tygodnie.

Odżywka ze skórek po bananach bogata jest w potas oraz fosfor. Oba te składniki działają wzmacniająco na układ korzeniowo-łodygowy i wydłużają procesy kwitnienia. Dzięki nim chryzantemy dłużej prezentują się świeżo, a kwiatostany nie opadają.

Jakie gatunki chryzantem są najpopularniejsze?

Elda White” - odmiana o białych kwiatach, polecana do doniczki.

„Avalon Red” - odmiana o czerwonych kwiatach.

„Etoile d’Or” - cytrynowo-żółta odmiana pełna.

„Bran zefeuer” - w klasycznym zestawieniu odmian zimotrwałych w ogrodzie: złoto-brązowe kwiaty.

Już nie chryzantemy. W 2026 na 1 listopada królować będą te kwiaty

Okazuje się, że w tym roku na Wszystkich Świętych może przyjść inna moda. To nie chryzantemy mają być najpopularniejsze. Coraz większą popularność na 1 listopada zyskują hortensje. Te przepiękne krzewy rosną praktycznie wszędzie. Znajdziemy je w naszych ogrodach, na działkach oraz na miejskich skwerach. Duże, kuliste kwiaty pięknie prezentują się na grobach i w niczym nie ustępują chryzantemom. Nie tracą kolorów kwiatów i dobrze znoszą zmieniające się warunki pogodowe.

Hortensje w naturze kwitną do początku jesieni i właśnie teraz kończą swoje kwitnienie. Istnieją proste sposoby, dzięki którym przetrwają do listopada, a ty będziesz mógł zabrać je na groby bliskich.

Suszone kwiaty na Wszystkich Świętych

Pierwszym krokiem suszenia hortensji jest oczywiście przycięcie pędów z krzewów. To prosty zabieg, który wykonuje się bardzo podobnie jak tradycyjne cięcie regeneracyjne. Przygotuj ostry i zdezynfekowany sekator. Ucinaj tylko te łodygi, na których znajdują się kwiaty w szczycie rozkwitu. Tnij pędy o długości około 40 cm wraz z całymi kwiatostanami. Przygotowane łodygi wraz kwiatami odstaw na chwile, aby pozbyć się wody z pędów. Proces suszenia kwiatów hortensji należy rozpocząć od razu po ich ścięciu. W innym przypadku kwiaty zaczną przekwitać i opadać.

Najbardziej tradycyjną metodą suszenia kwiatów hortensji jest delikatne związanie łodyg sznurkiem i rozwieszenie ich kwiatami do dołu w zacienionym i przewiewnym pomieszczeniu. Wybierz po kilka łodyg, tak aby każdy kwiat miał dostęp do powietrza. Zbyt gęsty bukiet może sprawić, że kwiaty wewnątrz będą gnić. Pamiętaj, by nigdy nie suszyć kwiatów w pełnym słońcu. Zniszczy to kwiatostany i sprawi, że proces kwitnienia nie będzie udany. Ciemność zapewnia prawidłowy proces suszenia i zachowuje oryginalny kolor kwiatów. Dodatkowo, aby zintensyfikować kolor, można spróbować zanurzyć końcówki pędów w roztworze gliceryny i wody (1:2) na kilka dni przed suszeniem właściwym, co pomoże utrzymać elastyczność i zapobiegnie kruszeniu się płatków. Suszenie kwiatów hortensji trwa około 3 tygodnie i po tym czasie można zacząć tworzyć z nich bukiety. Na koniec możesz delikatnie spryskać całe bukiety lakierem do włosów. Stworzy on niewielką warstwę ochronną i usztywni całe kwiatostany.

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Znicze na Wszystkich Świętych. Jak wybierać i jak palić?

Czy można przedłużyć czas palenia się zniczy? Istnieje kilka domowych sposobów, które pomogą wydłużyć ten czas. W dużej mierze to, ile będzie palić się znicz zależy od parafiny. Im jej więcej, tym dłuższy czas palenia. około 100 gramów parafiny powinno się palić przez jedną dobę. Zazwyczaj klasyczne, małe znicze powinny palić się około 42 godzin. Czas ten możesz nieznacznie wydłużyć domowymi sposobami. Najczęściej polecany jest ten z wykorzystaniem popularnej przyprawy.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy są proste sposoby, które sprawią, że znicze będą paliły się dłużej. Okazuje się, że tak i właśnie w tym przypadku sprawdzi się sól. Wystarczy, że rozsypiesz szczyptę soli wokół knota, a przedłuży ona żywotność zniczy. Innym sposobem jest włożenie wkładów do zniczy do zamrażalnika. Dzięki niskiej temperaturze wosk stanie się bardziej twardy, co sprawi, że będzie się dłużej palił.

Sprzątanie grobów przed Wszystkich Świętych. Jak usunąć ślady wosku i stearyny z nagrobka?

Jednym z największych wyzwań jest doczyszczenie granitowego nagrobka z resztek wosku oraz stearyny ze zniczy. Granit jest dość specyficznym kamieniem. Jest to jedna z najtwardszych skał, bardziej wytrzymała nawet od marmuru. Granik często wykorzystywany jest do produkcji nagrobków ponieważ dobrze znosi zmiany pogodowe, nie pęka od mrozów i jest odporny na zarysowania. Nie znaczy to jednak, że granik może dowolnie pocierać i używać do jego czyszczenia ostrych narzędzi. Wręcz przeciwnie, eksperci zalecają czyścić granit ze szczególną ostrożnością i dbałością.

Podstawą każdego czyszczenia jest oczywiście usunięcie organicznych elementów oraz zabrudzeń z kurzu i piasku. Najlepiej zrobić to przy użyciu miękkiej szczotki. Następnie należy umyć płytę mieszanką ciepło wody i płyny do naczyń. Stosowanie silnej chemii jest niewskazane i może odbarwić granit. Do czyszczenia granitowego nagrobka najlepiej sięgać po miękką ściereczkę z mikrofibry. Powinna być ona czysta i sucha, aby ograniczyć ryzyko powstania zacieków oraz smug.

Mimo swojej twardości, granit jest wrażliwy na pewne substancje chemiczne. Absolutnie unikaj stosowania silnych kwasów (np. octu, soku z cytryny, niektórych środków do czyszczenia toalet) oraz silnych zasad (np. niektórych wybielaczy czy amoniaku), ponieważ mogą one zmatowić polerowaną powierzchnię kamienia, a nawet spowodować trwałe odbarwienia lub wytrawienia. Podobnie, ostre, ścierne pasty czy proszki do szorowania mogą porysować granit. Zawsze wybieraj preparaty o neutralnym pH lub te dedykowane specjalnie do czyszczenia kamienia naturalnego, aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń.

Jednym z najczęstrzych zabrudzeń nagrobków jest oczywiście stopiony wosk i stearyna ze zniczy. Tego rodzaju zabrudzenia przylepiają się do powierzchni i trudno jest je usunąć. Nie powinno się ich szorować ostrymi i drucianymi narzędziami. Niewielkie plamy z wosku możesz delikatnie podważyć drewnianą szpatułką. Ciekawym sposobem na trudne zabrudzenia jest także soda oczyszczona. Rozpuszcza ona tłuste i stare zabrudzenia, w tym właśnie wosk. Wymieszaj ciepłą wodę z sodą oczyszczoną w równych proporcjach, tak by powstała gęsta pasta. Delikatnie wsmaruj ją w zabrudzenia i pozostaw na około 20 minut. Następnie delikatnie przetrzyj powierzchnie i gotowe.

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Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie