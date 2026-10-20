Owady krążyły wokół drzwi. W mieszkaniu dokonali makabrycznego odkrycia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-10-20 8:30

Mieszkańcy Olsztyna skarżyli się na owady, które krążyły wokół drzwi mieszkania w jednym z bloków przy al. Wojska Polskiego. Na miejscu interweniowała straż miejska. Funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W toalecie były zwłoki w stanie rozkładu.

Taśma policji odgradza teren. Na miniaturowej wstawce radiowóz i wóz strażacki. O tragedii w Olsztynie przeczytasz na SE.
Autor: Grzegorz Kluczyński / SM w Olsztynie Makabryczne odkrycie w Olsztynie / zdjęcie ilustracyjne

Olsztyn: Zwłoki w mieszkaniu przy al. Wojska Polskiego

O strasznym odkryciu w toalecie mieszkania należącego do zasobów Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych poinformowali przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie. 19 października, municypalni udzielili asysty pracownikom administracji podczas otwarcia mieszkania.

- Po otwarciu lokalu w toalecie ujawniono zwłoki w stanie rozkładu. W związku z zaistniałą sytuacją na miejsce wezwano Policję, która przejęła sprawę i prowadzi dalsze czynności służbowe - przekazali strażnicy.

Na ten moment nie jest znana tożsamość i płeć denata. Szczegóły tragedii wyjaśni prowadzone śledztwo. Otwartym pozostaje również pytanie, jak długo zwłoki leżały w toalecie. Czy nie było żadnych niepokojących sygnałów?

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