Owady krążyły wokół drzwi. W mieszkaniu dokonali makabrycznego odkrycia

Olsztyn: Zwłoki w mieszkaniu przy al. Wojska Polskiego

O strasznym odkryciu w toalecie mieszkania należącego do zasobów Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych poinformowali przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie. 19 października, municypalni udzielili asysty pracownikom administracji podczas otwarcia mieszkania.

- Po otwarciu lokalu w toalecie ujawniono zwłoki w stanie rozkładu. W związku z zaistniałą sytuacją na miejsce wezwano Policję, która przejęła sprawę i prowadzi dalsze czynności służbowe - przekazali strażnicy.

Na ten moment nie jest znana tożsamość i płeć denata. Szczegóły tragedii wyjaśni prowadzone śledztwo. Otwartym pozostaje również pytanie, jak długo zwłoki leżały w toalecie. Czy nie było żadnych niepokojących sygnałów?

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