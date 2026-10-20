Makabryczny wypadek w Pstrążnej. Hyundai uderzył w stojący autobus

Zdarzenie rozegrało się 17 października kilkanaście minut po godzinie trzeciej w nocy. Osobówka jechała ulicą Morcinka w miejscowości Pstrążna w stronę Dzimierza, gdy nagle auto zjechało na lewą stronę jezdni i wbiło się w zaparkowany autokar.

Wezwane na miejsce zdarzenia służby ratownicze zastały przerażający widok. We wraku kompletnie zniszczonego pojazdu uwięzionych było dwóch poszkodowanych. Byli to młodzi mężczyźni w wieku 21 oraz 18 lat.

Rzeczniczka rybnickiej komendy, podkomisarz Bogusława Kobeszko, poinformowała, że bezpośrednią przyczyną tego dramatu była nadmierna prędkość. Prowadzący pojazd nie dostosował techniki jazdy do sytuacji na drodze, przez co utracił kontrolę nad maszyną i uderzył w zaparkowany na poboczu autobus.

Kierowca odniósł niezwykle ciężkie obrażenia i natychmiast trafił na oddział szpitalny, gdzie obecnie walczy o życie. Opieki medycznej potrzebował również osiemnastolatek, który w wyniku silnego uderzenia złamał nogę.

Pijany nastolatek w rozbitym aucie. Badania krwi po wypadku w Pstrążnej

Mundurowi od razu przystąpili do szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia. Od obu uczestników wypadku pobrano próbki krwi do analizy laboratoryjnej, aby sprawdzić, czy przed podróżą nie spożywali trunków wyskokowych albo narkotyków.

Funkcjonariusze potwierdzili już, że nastoletni towarzysz kierowcy nie był trzeźwy w momencie zderzenia. Badanie alkomatem wykazało u osiemnastolatka 0,82 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Teraz śledczy z niecierpliwością czekają na najważniejszą informację, jaką są wyniki badań medycznych 21-letniego kierowcy. Analiza krwi pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyzna kierował hyundaiem po spożyciu substancji odurzających.

Śledczy z Rybnika badają wypadek. Ulica Morcinka była zablokowana

Policjancii intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnych kadrów z tego dramatycznego zdarzenia. Trwa drobiazgowe zbieranie materiałów, które pozwolą na pełne zrekonstruowanie przebiegu nocnego uderzenia.

Z powodu prowadzonych działań ratowniczych oraz dochodzeniowych ulica Morcinka została całkowicie zablokowana dla ruchu. To tragiczne zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, że brawura i zbyt szybka jazda mogą doprowadzić do prawdziwej katastrofy na drodze.