Kolejki do sanatorium. Tu czeka się najkrócej

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-17 6:20

Wyjazd do sanatorium finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga cierpliwości, ale czas oczekiwania nie jest taki sam w całej Polsce. W niektórych województwach pacjenci mogą liczyć na szybszy wyjazd, podczas gdy w innych na turnus trzeba czekać znacznie dłużej. Gdzie pacjenci czekają najkrócej, a gdzie najdłużej? Zebraliśmy całą listę.

Kolejki do sanatorium w 2026 roku

Leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ cieszy się zainteresowaniem osób, które potrzebują rehabilitacji i chcą poprawić swoją sprawność. Zanim jednak kuracjusz rozpocznie turnus, musi przejść procedurę kwalifikacji i poczekać na potwierdzenie skierowania. Długość kolejki zależy między innymi od liczby zgłoszeń, dostępności miejsc oraz rezygnacji innych pacjentów. Gdzie jednak czeka się najdłużej? Mamy najnowszą listę województw wraz z czasem oczekiwania.

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Z danych udostępnionych przez NFZ wynika, iż najkrótszy wskazany czas oczekiwania na pobyt w sanatorium wynosi cztery miesiące. W jakim jednak województwie mówimy o tak szybkim procesie? Szczegóły znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu kolejki do sanatorium są najdłuższe. Czas oczekiwania z podziałem na województwa

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Sposób na krótsze kolejki do sanatorium

Co ciekawe, osoby, którym zależy na szybszym wyjeździe, mogą zainteresować się tak zwanymi zwrotami. Chodzi o miejsca zwolnione przez pacjentów, którzy zrezygnowali z wcześniej przyznanego terminu. Dzięki temu może pojawić się możliwość rozpoczęcia leczenia wcześniej niż w standardowej kolejce.

W tej sprawie należy skontaktować się z właściwym wojewódzkim oddziałem NFZ i zapytać o dostępne terminy. Trzeba jednak być przygotowanym na szybki wyjazd. W przypadku zwrotów czas między potwierdzeniem skierowania a rozpoczęciem leczenia może być bowiem krótszy niż 14 dni.

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Osoby, których skierowanie zostało zarejestrowane, mogą sprawdzać jego status w internetowej przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe NFZ. Informacje są dostępne również na Internetowym Koncie Pacjenta. Po ustaleniu terminu pacjent otrzymuje wiadomość o miejscu i czasie rozpoczęcia leczenia.

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