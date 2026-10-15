Pogoda w Olsztynie: 16-18 października

Najbliższe dni w Olsztynie upłyną pod znakiem stabilnej, suchej aury, co jest dobrą wiadomością dla planujących spędzić czas na zewnątrz. Prognozy na cały weekend nie przewidują opadów deszczu. Mimo to pogoda będzie miała dwa oblicza. Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim zachmurzenia i temperatury, która pod koniec weekendu wyraźnie spadnie.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek, 16 października, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu, szczególnie dla osób ceniących słońce. W Olsztynie niebo będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się jesienną aurą. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 14 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 7 stopni. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Pochmurna, ale najcieplejsza sobota

W sobotę, 17 października, pogoda w Olsztynie ulegnie zmianie. Słońce schowa się za gęstymi chmurami, które utrzymają się przez cały dzień. Pomimo dużego zachmurzenia, będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Termometry wskażą nawet 15 stopni Celsjusza. Co więcej, wiatr znacznie osłabnie, osiągając prędkość zaledwie 1,5 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie komfortowa. Noc z soboty na niedzielę przyniesie spadek temperatury do około 5 stopni.

Chłodniejsza i wietrzna niedziela

Niedziela, 18 października, będzie kontynuacją pochmurnej aury, ale z wyraźnym ochłodzeniem. To będzie najzimniejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna w Olsztynie nie przekroczy 11 stopni Celsjusza, co oznacza spadek o kilka stopni w porównaniu z sobotą. Nocą termometry również pokażą około 5 stopni. Tego dnia ponownie nasili się wiatr, którego prędkość wzrośnie do ponad 3 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Brak deszczu przez cały weekend stwarza wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Słoneczny piątek to idealna okazja do długich spacerów w parkach czy nad jeziorami, aby wykorzystać ostatnie chwile ze słońcem. Sobota, choć pochmurna, dzięki wysokiej temperaturze i słabemu wiatrowi wciąż sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Natomiast na chłodniejszą i bardziej wietrzną niedzielę warto zaplanować coś, co nie wymaga długiego przebywania na zewnątrz, lub po prostu założyć cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather