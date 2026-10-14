Nie żyje słynna restauratorka. Do Arsenału w Pałacu Branickich w Białymstoku przyjeżdżały największe gwiazdy

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-14 15:58

Nie żyje słynna białostocka restauratorka, Arleta Teresa Żynel. Wielka propagatorka kuchni regionalnej zmarła 11 października 2026 r. Miała 72 lata. Przez lata prowadziła restaurację Arsenał w Pałacu Branickich, która przyciągała tłumy gwiazd ze świata filmu, muzyki i sztuki. Była także jurorką konkursów kulinarnych, autorką publikacji o lokalnych potrawach i założycielką Podlaskiej Akademii Kulinarnej.

Arleta Żynel na czarno-białym portrecie obok lilii i świecy. O pożegnaniu restauratorki przeczytasz na SE.
Autor: Facebook, Shutterstock / Facebook

Informację o śmierci Arlety Żynel przekazało Stowarzyszenie Kucharzy Polskich. Jak poinformowało Radio Białystok słynna restauratorka zmarła w szpitalu.

Rodzina prosiła o pomoc

We wrześniu 2026 r. córka Arlety Teresa Żynel zwróciła się o pomoc. Leczenie i rehabilitacja restauratorki wiązało się z dużymi kosztami. Jak wynikało z apelu przywołanego przez portal Nasza Polska, stan Arlety Żynel był poważny. Kobieta nie mogła już samodzielnie chodzić.

Wieloletnia działalność Arlety Teresy Żynel pozostawiła ważny ślad w lokalnej gastronomii. Przez 17 lat prowadziła restaurację Arsenał w Pałacu Branickich w Białymstoku. Lokal był odwiedzany przez największe gwiazdy polskiej sceny kulturalnej. Żynel angażowała się również w inicjatywy branżowe, współpracowała z kucharzami i wspierała rozwój regionalnej kuchni.

Tak Stowarzyszenie Kucharzy Polskich żegna gwiazdę gastronomii

Po śmierci restauratorki poruszające pożegnanie opublikowało Stowarzyszenie Kucharzy Polskich. Współpracownicy podkreślili zarówno jej zamiłowanie do gotowania, jak i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wyjątkowej Szefowej Kuchni, Arleta Teresa Żynel restauratorki i Ambasadorki polskich smaków, przez lata silnie związanej z kuchnią Białegostoku i Podlasia. Była zakochana w smakach słonecznej Italii, a jednocześnie z ogromną dumą promowała kuchnię polską i regionalną. Jako jurorka wielu konkursów kulinarnych dzieliła się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją, wspierając kolejne pokolenia kucharzy. Była także inicjatorką i współtwórczynią wielu środowisk kulinarnych, osobą, która potrafiła łączyć ludzi wokół wspólnej pasji do gastronomii. Przez lata pozostawała również związana ze Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich i była częścią naszego środowiska.Odeszła osoba niezwykle ważna dla polskiej gastronomii – pełna energii, pasji, wiedzy i szacunku do tradycji. Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom oraz całemu środowisku gastronomicznemu składamy najszczersze wyrazy współczucia.Cześć Jej pamięci.

Arleta Żynel była nie tylko restauratorką, ale również edukatorką i propagatorką podlaskich tradycji kulinarnych. Założyła Podlaską Akademię Kulinarną i pisała o regionalnych potrawach. Jako jurorka konkursów dzieliła się doświadczeniem, a w swojej działalności łączyła inspiracje kuchnią włoską z przywiązaniem do polskich smaków.

Jej śmierć oznacza stratę dla białostockiej gastronomii i środowiska kucharzy, z którym była związana przez lata.

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