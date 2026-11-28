W 2012 roku, na długo przed kluczowymi reformami polskiego prawa wyborczego, legendarny satyryk podzielił się swoją mroczną wizją na łamach portalu Niezalezna.pl. W głośnym wywiadzie z Pawłem Paliwodą bezlitośnie obnażył wady systemu głosowania w naszym państwie. Janusz Rewiński przekonywał z uporem, że brak elementarnej transparentności to celowy zabieg, który ma chronić ułożone elity.

Istnieje pewność, że każde wybory zostaną tak zmanipulowane, tak sfałszowane, że ta władza będzie trwała wiecznie. Jest rzeczą zadziwiającą, że opozycja do tej pory nie wywalczyła, żeby człowiek idący na głosowanie miał kartę czipową, która jest identyfikatorem uniemożliwiającym wyborcze fałszerstwo. Dopóki głosowanie będzie kartkowe, będzie manipulowane. Jestem święcie przekonany o tym, że każde wybory po 1989 r. były zmanipulowane!

Szczególne oburzenie aktora budziło wręcz archaiczne wyposażenie lokali wyborczych. „Jakieś worki z papierami, które gdzieś się przewozi z miejsca na miejsce, urny z jakiejś dykty” – grzmiał niezapomniany „Siara”. Rewiński pytał wtedy głośno, dlaczego nikt nie wpadnie na to, aby pudła na głosy były wreszcie z przezroczystej pleksi. Te słowa brzmią proroczo, bo radykalny wówczas postulat szybko stał się rzeczywistością. Przezroczyste urny wpisano do znowelizowanego Kodeksu wyborczego, a Polacy rzucali do nich głosy w 2018 roku.

Jak dodawał pesymistycznie:

- Jakieś worki z papierami, które gdzieś się przewozi z miejsca na miejsce, urny z jakiejś dykty… Dlaczego nie są z przezroczystej pleksi, żeby było widać, kto i co do nich wrzuca? Dlaczego w wyborach prezydenckich w drugiej turze karty na jednego kandydata nie mogą być niebieskie, a na drugiego zielone? Dlaczego nie stosuje się najprostszych sposobów zapobiegania oszustwom? To jest granda, to jest skandal i granie na nosie całemu społeczeństwu. Jestem przekonany, że 50 proc. ludzi, którzy nie uczestniczą w wyborach, uważa je za pic na wodę fotomontaż. Wielkie kłamstwo!

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