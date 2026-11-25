Andrzej Duda podkreśla, że objęcie składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich pierwszych dam (w tym wstecz) było aktem "państwowej przyzwoitości" i "sprawiedliwości", rekompensującym rezygnację z kariery zawodowej i wcześniejsze okresy nieskładkowe, kiedy to małżonkowie prezydentów musieli samodzielnie finansować te składki.

Była pierwsza dama stanowczo odrzuciła propozycje przyznania jej oficjalnego wynagrodzenia, motywując to chęcią zachowania pełnej niezależności w działaniu, uniknięcia narzucania jej zakresu obowiązków ustawą oraz preferowaniem działalności wolontariackiej.

Agata Kornhauser-Duda podjęła decyzję o konsekwentnym unikaniu mediów i wywiadów, ponieważ była wstrząśnięta sposobem działania mediów i manipulacjami, których świadkiem była w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, co skłoniło ją do obrony swojej niezależności i asertywności.

Andrzej Duda w wywiadzie otwarcie przyznał, że przez lata funkcjonowania w systemie prawnym partner życiowy prezydenta w praktyce nie istniał. Zanim wprowadzono państwowe regulacje, małżonkowie musieli radzić sobie sami, finansując ubezpieczenie społeczne z domowego budżetu.

„To proszę pamiętać, że ja miałem uposażenie prezydenta Rzeczypospolitej, czyli pensję. My z żoną mamy ustrój wspólności małżeńskiej, majątkowej. W związku z czym ja otrzymywałem moje wynagrodzenie, które było naszą pensją – mogę tak powiedzieć, bo żona pensji nie otrzymywała. I z tej opodatkowanej pensji myśmy odprowadzali żonie składkę na ZUS, dopóki państwo polskie nie zaczęło tej składki płacić”.

Były prezydent podkreślił, że objęcie składkami wszystkich pierwszych dam – także wstecz – traktuje w kategoriach państwowej przyzwoitości, ponieważ wiąże się to z wieloletnią rezygnacją z dotychczasowej kariery.

„To, że wprowadziliśmy właśnie składki na ubezpieczenie społeczne, uważam za element absolutnej sprawiedliwości, pewnej uczciwości państwowej. Ta osoba na przynajmniej pięć lat rezygnuje – przynajmniej w Polsce do tej pory jest taki zwyczaj – ze swoich innych zawodowych obowiązków. (...) W momencie, w którym tej regulacji nie było, to był tak naprawdę w życiu okres nieskładkowy, co jest rażącą niesprawiedliwością”.

Stanowcze „nie” w sprawie pensji

Choć w trakcie jego prezydentury pojawiały się koncepcje przyznania pierwszej damie oficjalnego wynagrodzenia, sam Andrzej Duda ujawnił, że pomysł ten rozbił się o twarde stanowisko jego małżonki. Agata Kornhauser-Duda nie chciała, by ktokolwiek ustawowo narzucał jej ramy działania.

„Były takie pomysły, że chciano mojej żonie wypłacać wynagrodzenie, ale moja żona się na to nie zgodziła z bardzo prostej przyczyny. Powiedziała mi tak: Andrzej, to by wymagało określenia pewnie w ustawie zakresu obowiązków pierwszej damy, a ja na przykład sobie tego nie życzę dlatego, że po pierwsze się to zmienia, po drugie ja sobie nie życzę, żeby ktokolwiek mi dyktował, co ja mam robić. To ja wiem, co ja mam robić i to jest moja odpowiedzialność za funkcję pierwszej damy”.

Jak relacjonował były prezydent, jego żona wolała działać społecznie, zachowując pełną niezależność od politycznych nacisków i rozliczeń.

„W związku z czym powiedziała: Ja wolę nie pobierać żadnego wynagrodzenia, pracować jako wolontariusz. Ja chcę mieć tylko zapłacone składki, które mi się należą z racji tego, że zrezygnowałam ze swojej aktywności zawodowej. (...) Natomiast nie chcę wynagrodzenia, ponieważ chcę robić to, co ja naprawdę chcę, a nie to, co ktoś będzie próbował mi podyktować i z czego potem ktoś będzie próbował mnie rozliczać. Taka była decyzja mojej żony i ja tę decyzję uszanowałem”.

Codzienność w Pałacu

Dziennikarka przypomniała, że Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką z powołania i zapytała, czy małżonkowie rozważali pozostanie przez nią na etacie. Andrzej Duda wyjaśnił, że przeszkodą była nie tylko geografia, ale i skala codziennych zadań, których się podjęła.

„Po pierwsze, posada mojej żony była w Krakowie, więc gdyby chciała ją wykonywać, to by oznaczało, że nie mogłaby być jednocześnie de facto pierwszą damą w pełnym zakresie, czyli codziennego wykonywania tych obowiązków, które jakby sama zdecydowała i sama na siebie podjęła”.

Były prezydent przyznał, że choć w innych krajach europejskich zna przypadki partnerek przywódców, które nie rezygnują z zawodu i nie angażują się w rolę pierwszej damy, jego żona wybrała pełne zaangażowanie w działalność publiczną – tyle że bez udziału kamer i dziennikarzy.

Wstrząs z czasów Lecha Kaczyńskiego

Andrzej Duda szczegółowo opowiedział również o tym, skąd wzięła się konsekwencja jego żony, przez którą media ochrzciły ją mianem „milczącej pierwszej damy”. Jak przyznał, kluczowe były doświadczenia z okresu, gdy pracował w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

„Miała to doświadczenie bycia moją żoną wcześniej, a ja byłem i posłem, i ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I zwłaszcza ten okres, kiedy byłem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i kiedy widziała, w jaki sposób media działały wobec pierwszej damy Marii Kaczyńskiej i w jaki sposób działały wobec prezydenta Rzeczypospolitej – to był rzeczywiście dla niej wstrząs wtedy”.

Zdaniem byłego prezydenta właśnie ta lekcja sprawiła, że Agata Kornhauser-Duda postanowiła całkowicie odciąć się od wywiadów, traktując to jako formę osobistego sprzeciwu.

„Stroniła od mediów i zdecydowała, że nigdy nie będzie z mediami rozmawiała, bo uważała, że media kłamią i manipulują, i powiedziała, że ona się temu po prostu nie podda. (...) Ona po prostu powiedziała: »Ja się nie pisałam na politykę i ja nie pozwolę się do polityki na siłę wepchnąć w ten sposób, że ktoś będzie mówił, jakie ja mam poglądy, czy będzie właśnie manipulował tym, co ja powiedziałam«. I ponieważ jest osobą niezwykle konsekwentną, twardą i bardzo asertywną, do samego końca utrzymała to postanowienie”.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Agata Kornhauser-Duda jako pierwsza dama:

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