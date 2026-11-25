Janusz Korwin-Mikke i Marianna Schreiber opublikowali w mediach społecznościowych film, na którym strzelają do kartki z symbolem Koalicji Obywatelskiej, wywołując powszechne oburzenie.

Liga Obrony Kraju, właściciel strzelnicy, kategorycznie odcięła się od incydentu, zwolniła dyscyplinarnie instruktorów odpowiedzialnych za nadzór i złożyła zawiadomienie do organów ścigania.

Poseł KO Dariusz Joński zapowiedział kroki prawne, łącząc to zachowanie z nawoływaniem do przemocy i tragicznymi wydarzeniami z Gdańska, domagając się interwencji prokuratury.

Janusz Korwin-Mikke i Marianna Schreiber opublikowali w mediach społecznościowych film, który wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi. Na nagraniu widać, jak uśmiechnięty duet oddaje strzały do kartki z charakterystycznym symbolem Koalicji Obywatelskiej.

- Zobaczcie, do czego prezes strzela - napisała celebrytka na platformie X, nie kryjąc rozbawienia całą sytuacją.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Liga Obrony Kraju, która jest właścicielem strzelnicy, wydała kategoryczne oświadczenie. Stowarzyszenie odcięło się od „skandalicznej sytuacji” i podkreśliło, że nie akceptuje wykorzystywania broni do demonstracji politycznych.

Instruktorzy zwolnieni w trybie natychmiastowym

Władze LOK zareagowały bez najmniejszych skrupułów wobec swoich pracowników. Instruktorzy, którzy nadzorowali wizytę Korwin-Mikkego i Schreiber i dopuścili do strzelania do politycznych grafik, stracili pracę w trybie dyscyplinarnym jeszcze tego samego dnia.

Jak podkreśliło stowarzyszenie w komunikacie podpisanym przez prezesa LOK, ppłk. w st. spocz. Janusza Chwiejczaka, ich obiekty mają służyć edukacji i szkoleniu, a nie „grom politycznym”. To jednak nie koniec kłopotów. LOK składa zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Joński grzmi o nawoływaniu do przemocy

Nagraniem wstrząśnięty jest poseł KO Dariusz Joński, który również zapowiedział kroki prawne. Polityk przypomniał tragiczne wydarzenia z Gdańska i śmierć Pawła Adamowicza, wskazując, że takie zachowanie to nic innego jak nawoływanie do przemocy.

- Prokuratura powinna się tym zająć natychmiast - stwierdził Joński w swoim nagraniu.

Sami bohaterowie skandalu zdają się nie przejmować konsekwencjami. Janusz Korwin-Mikke stwierdził w sieci, że cel był dobrze widoczny i „celnie się trafiało”, dopytując ironicznie: „gdzie wady?”. Z kolei Marianna Schreiber nazwała krytyków „spłakanymi pachołkami” i zapewniła, że przed wizytą na strzelnicy para konsultowała się z prawnikami.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marianna Schreiber:

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