Feralnego wieczoru, 17 listopada 2026 roku, spokojne spotkanie zamieniło się w koszmar, gdy Rafał Ś. miał zadać kobiecie śmiertelne ciosy pięścią i szklaną butelką w głowę. Sąsiadka, zaniepokojona odgłosami awantury, zaalarmowała służby.

Okazało się, że Rafał Ś. oraz 51-latka znali się.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany i pokrzywdzona znali się od kilku lat, a tego dnia wspólnie spożywali alkohol. W trakcie spotkania 48-latek zaatakował 51-letnią mieszkankę Dębicy, zadając jej kilkukrotnie uderzenia pięścią oraz szklaną butelką w głowę. Kobieta doznała rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych, które skutkowały jej zgonem, a napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia – informuje Krzysztof Ciechanowski rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Służby ratunkowe zaalarmowała sąsiadka. Policjanci, którzy pojawiali się na miejscu, ujanwili zwłoki kobiety. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 21:00 policjanci zatrzymali podejrzanego Rafała Ś.

Prokurator przedstawił 48-letniemu mężczyźnie zarzut dokonania zabójstwa w zamiarze bezpośrednim (czyn z art. 148 § 1 Kodeksu karnego). Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia – podaje prokurator Krzysztof Ciechanowski

Prokuratura Rejonowa w Dębicy skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Jak informuje prok. Ciechanowski, wniosek ten uzasadniono grożącą mężczyźnie surową karą, obawą ucieczki lub ukrywania się, ryzykiem bezprawnego utrudniania postępowania oraz uzasadnioną obawą ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Sąd Rejonowy w Dębicy uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Rafała Ś. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Mężczyzna nie był dotychczas karany. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.