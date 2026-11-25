Do wypadku doszło w miejscowości Lecka w gminie Błażowa, w powiecie rzeszowskim we wtorek 10 listopada po godz. 14.00. Czteroletnie dziecko zostało potrącone przez samochód marki Fiat, którym kierował 37-letni mężczyzna. Dziewczynka po wypadku trafiła do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że czterolatka została potrącona przez kierującego Fiatem. Dziecko z obrażeniami trafiło do szpitala. Niestety, wczoraj zostaliśmy powiadomieni przez placówkę o tym, że dziecko zmarło. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Decyzją prokuratora ciało dziecka zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych – poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" kom. Magdalena Żuk z KMP Rzeszów.

37-letni kierujący był trzeźwy. Sprawą zajmie się Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Ciało dziewczynki zabezpieczono do badań sekcyjnych.

Dzieci i nauczyciele żegnają zmarłą tragicznie dziewczynkę

Śmierć zaledwie czteroletniego dziecka wstrząsnęło lokalną społecznością. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Lecce pożegnała dziewczynkę we wzruszających słowach.

Są pożegnania, na które brakuje słów. Z wielkim bólem żegnamy Michalinkę — naszą małą perełkę. Myślami jesteśmy z Jej Rodziną i Bliskimi. „Małe Aniołki odchodzą zbyt szybko, lecz ich światło pozostaje z nami na zawsze.”Michalinko, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach – podpinano: Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice.

Również żłobek, do którego uczęszczała Michalinka postanowił ją pożegnać.

Spoczywaj w pokoju, Aniołku. Są chwilę, na które nie można się przygotować. Chwile, w których brakuje słów, a serce przepełnia smutek, żal i niedowierzanie. Dziś nasza żłobkowa społeczność pogrążona jest w głębokiej żałobie. W wyniku wypadku odeszła od nas Michalinka - nasza absolwentka, wychowanka, koleżanka, siostra Naszego Olusia, część naszej wielkiej żłobkowej rodziny. Michalinko, jeszcze niedawno byłaś wśród nas. Twój uśmiech, dziecięca radość i wspólnie spędzone chwile na zawsze pozostaną w naszych sercach. Choć Twoje życie zakończyło się zdecydowanie zbyt wcześnie, pamięć o Tobie pozostanie z nami na zawsze – czytamy na profilu Żłobka Maluszek w Błażowej.