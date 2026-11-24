Myśleli, że w torebce leży lalka. Makabryczne odkrycie między grobami

W czwartek, 19 listopada, po godzinie 13.00 na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do wstrząsającego odkrycia. Jeden z opiekunów grobów zauważył damską torebkę pozostawioną między nagrobkami. Zaniepokojony nietypowym znaleziskiem powiadomił administrację cmentarza.

Początkowo nikt nie przypuszczał, co znajduje się w środku.

– Mężczyzna sądził, że w torbie znajduje się lalka – przekazała „Faktowi” osoba znająca kulisy sprawy.

Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej dramatyczna. W torebce znajdowało się ciało dziecka. Na miejsce wezwano policjantów, którzy rozpoczęli czynności pod nadzorem prokuratora.

Jak ustalono, zwłoki znajdowały się już we wczesnym stadium rozkładu. Wskazywało to, że do porodu mogło dojść kilka dni przed odnalezieniem ciała.

Są wyniki sekcji zwłok. To była dziewczynka, która zmarła przed narodzinami

Śledczy dysponują już wstępnymi wynikami sekcji zwłok odnalezionego dziecka. Ustalono, że było ono płci żeńskiej, a śmierć nastąpiła jeszcze przed porodem. O szczegółach poinformował „Fakt” prokurator Jacek Rzeszowski, szef Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.

– Sekcja została przeprowadzona. Wstępne ustalenia wskazują, że śmierć dziecka nastąpiła jeszcze w łonie matki, przed porodem. Ostateczne wnioski przyniesie pisemna opinia biegłych, która określi także moment poronienia. Dziecko urodziło się martwe. Na obecnym etapie nie mamy podstaw do przedstawienia komukolwiek zarzutów – przekazał prokurator.

Oznacza to, że według dotychczasowych ustaleń dziewczynka nie przyszła na świat żywa.

Śledczy oczekują jeszcze na pełną pisemną opinię biegłych. Dokument ma pomóc w dokładniejszym odtworzeniu okoliczności i czasu poronienia.

Kangury w Jastrzębiu-Zdroju:

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Matka dziecka odnaleziona. 36-latka opowiedziała śledczym o swoim dramacie

Policjantom udało się ustalić tożsamość matki dziewczynki. To 36-letnia kobieta, która nie ma stałego miejsca zamieszkania. Według jej relacji poród rozpoczął się niespodziewanie między 12 a 13 listopada.

Kobieta twierdzi, że doszło do poronienia, a dziecko urodziło się martwe. Przez kolejne dni 36-latka miała nie wiedzieć, co zrobić z jego ciałem. Ostatecznie zdecydowała się umieścić je w damskiej torebce i pozostawić na cmentarzu.

Jak wynika z ustaleń śledczych, miejsce nie zostało wybrane przypadkowo.

Zostawiła ciało córeczki przy grobie swojego drugiego dziecka

Jednym z najbardziej poruszających szczegółów całej sprawy są okoliczności pozostawienia torebki na cmentarzu. 36-latka miała położyć ją przy grobie, w którym spoczywa jej inne, wcześniej zmarłe dziecko.

To właśnie w tym miejscu 19 listopada odnaleziono ciało dziewczynki. Kobieta przebywa obecnie pod opieką lekarzy. Śledczy analizują jej wyjaśnienia oraz pozostałe materiały zgromadzone w sprawie, aby ustalić dokładny przebieg wydarzeń.

Prokuratura dotarła również do mężczyzny, który może być ojcem zmarłej dziewczynki.Na razie nie potwierdzono jednak jego ojcostwa. Konieczne będzie przeprowadzenie badań genetycznych.

Po otrzymaniu ich wyników śledczy planują przesłuchanie mężczyzny. W toku postępowania analizowane są także okoliczności poronienia oraz to, w jaki sposób i kiedy ciało dziecka znalazło się na cmentarzu.

Będą zarzuty za pozostawienie ciała na cmentarzu? Prokurator zabrał głos

Choć odkrycie w Jastrzębiu-Zdroju wywołało ogromne poruszenie, prokuratura nie dopatrzyła się dotąd podstaw do postawienia komukolwiek zarzutów.

– Na obecnym etapie nie widzę podstaw do stawiania komukolwiek zarzutów. Nadal analizujemy wszystkie okoliczności sprawy i czekamy na pisemne opinie biegłych – podkreślił prokurator Jacek Rzeszowski.

Postępowanie jednak się nie zakończyło. Śledczy oczekują na wyniki badań genetycznych oraz pełną opinię z sekcji zwłok.

To właśnie te ustalenia pozwolą ostatecznie wyjaśnić okoliczności śmierci dziewczynki i pozostawienia jej ciała na cmentarzu.