Dramatyczny wypadek w powiecie otwockim

To był koszmarny wieczór w miejscowości Warszówka w powiecie otwockim na Mazowszu. W poniedziałek, 23 listopada około godziny 21 osobowy Opel wypadł z drogi i z ogromną siłą uderzył w drzewo.

W środku znajdowała się para młodych ludzi - prowadził 23-latek, a tuż obok siedziała 21-letnia pasażerka. Niestety oboje nie przeżyli tego dramatycznego uderzenia.

Wskutek potężnego uderzenia przednia część pojazdu została całkowicie zniszczona, a reszta auta pary nieomal owinęła się wokół przydrożnego drzewa. W efekcie aby wydobyć ciało pasażerki, strażacy musieli najpierw oddzielić wrak od drzewa.

Jak przyznają policjanci obecni na miejscu był to makabryczny widok.

Zawiniła prędkość?

Właśnie skala zniszczenia pojazdu nasunęła policjantom przypuszczenie, że Opel musiał poruszać się z bardzo dużą prędkością. Auto zmierzało od strony drogi krajowej nr 50 w kierunku Kolonii Dziecinów. Niewykluczone, że kluczowy był moment pokonywania przejazdu kolejowego, w trakcie którego rozpędzone auto mogło dosłownie wzbić się w powietrze. Pech chciał, że na jego trasie znajdowało się drzewo.

Wiadomo, że 23-latek posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami.

10