Szanse na to, że Izabela Kuna sięgnie po zwycięstwo w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", wywołują gorące dyskusje wśród widzów. Fani formatu są zaskoczeni niezwykle przychylnymi notami od jurorów, którzy przecież sami zauważają niedociągnięcia techniczne na parkiecie. Iwona Pavlović już wcześniej odpierała zarzuty o faworyzowanie uczestniczki, a teraz w rozmowie z serwisem Eska.pl po raz kolejny wytłumaczyła, co dokładnie wpłynęło na jej kontrowersyjną punktację podczas półfinałowego odcinka.

"Taniec z Gwiazdami". Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz awansowali do finału

Półfinałowa rywalizacja rozpoczęła się od improwizowanej samby, a w drugiej części odcinka uczestnicy zaprezentowali układy solowe. Po zliczeniu punktów od jurorów oraz głosów widzów dwa duety uzyskały bezpośredni awans do ostatniego etapu, natomiast o losie dwóch kolejnych par przesądziła dogrywka. Ostatecznie, w wyniku decyzji podjętej przez Wygodę, Wieniawę, Maseraka oraz Pavlović, z programem pożegnali się Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka. W wielkim finale zatańczą następujące duety.

Para numer 2, czyli Marta "Mandaryna" Wiśniewska oraz Krystian Rzymkiewicz

Para numer 4, którą tworzą Helena Englert i Roman Osadchiy

Para numer 7, w składzie Dominik Rupiński i Estelle François

Para numer 12, czyli Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem.

Iwona Pavlović komentuje taniec Izabeli Kuny w półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Największe poruszenie wywołała solowa prezentacja najstarszej uczestniczki tej edycji. Zaprezentowany przez Izabelę Kunę jive spotkał się z surową reakcją publiczności. Podczas odcinka na żywo sama Iwona Pavlović otwarcie przyznała, że aktorka nie umie tańczyć, ale mimo to potrafi oczarować jury, a następnie nagrodziła jej występ aż 9 punktami.

Zazwyczaj bardzo wymagająca jurorka "Tańca z Gwiazdami" w wywiadzie udzielonym Maksowi Kluziewiczowi z portalu Eska.pl odniosła się do tych kontrowersji. Zdaniem Iwony Pavlović uczestniczka podczas swojego występu wcale nie popełniła rażących błędów.

Iza Kuna będzie moim studium. Studium psychologiczno-tanecznym - jak to się dzieje... Nie można dać jej mniej, bo jednak ona wychodzi tak z wszystkich jakichkolwiek ram. Wbrew pozorom ona miała takie małe błędy, wcale nie miała dużych. Ona miała jive'a bardziej swingowego, w takim slow motion. Jak zatańczyła krok podstawowy, to ja nawet zrobiłam oczy, bo to był jeden z lepszych kroków. Tam jest taka prawidłowość, że trzeba pierwszy krok malutki, drugi duży, ona to wszystko zrobiła - wyjaśniła jurorka nazywana Czarną Mambą.

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Dlaczego dała Kunie 9 punktów? Czarna Mamba wyjaśnia

Komentując własne słowa skierowane wcześniej do aktorki, Iwona Pavlović zaznaczyła, że w formacie o charakterze rozrywkowym nie należy oceniać wyłącznie samej techniki. W rozmowie z Eska.pl dodała również, że wielu ekspertów ze świata tańca w rozmowach za kulisami podziela jej zdanie na temat Izabeli Kuny.

Ja, mówiąc o tym nieumieniu tańca, nie mówiłam konkretnie o dzisiaj, bardziej mówiłam o takim jej całokształcie. Rzeczywiście, moim zdaniem w pewien sposób nie jest jakaś taka zachwycająca technicznie. Natomiast jest tak intrygująca, jest tak ciekawa, jest tak inspirująca, jest tak artystyczna, że nie wolno pozbawić, szczególnie w programie "Taniec z Gwiazdami", oglądania takich osób w dalszych odcinkach - stwierdziła sędzia.

Ja wiem, że publiczność mi mówi, że tak nie powinno być, że powinna być zawsze ta sama reguła. No nie do końca, bo nawet na turnieju tańca śmiem twierdzić, że czasami może wygrać para, która będzie odrobinę słabsza technicznie, ale która złapie sędziów za serce. [...] To nie jest tak, że ja inną miarą ją oceniam - tą samą. Tylko ona ma coś, czego inni nie mają - podsumowała Iwona Pavlović.

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