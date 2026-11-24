Koniec przygody Gumuleca z TzG. Tak zamierza wykorzystać pierwsze dni po programie

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to ogromne wyzwanie, które wymaga nie tylko talentu, ale przede wszystkim czasu, dyscypliny i wielu godzin ciężkiej pracy. Uczestnicy przez kolejne tygodnie podporządkowują swoje życie treningom, przygotowaniom do występów i emocjom związanym z niedzielnymi odcinkami. Piotr Gumulec doskonale poznał ten tryb. Jego przygoda z programem dobiegła końca w półfinale, a decyzja jury i widzów oznaczała, że nie zobaczymy go już w walce o Kryształową Kulę. Po intensywnym sezonie przyszedł więc moment, by pomyśleć o tym, co dalej.

Zapytaliśmy Piotra Gumuleca, jakie ma plany na najbliższe dni po opuszczeniu tanecznego show. Czy zamierza od razu rzucić się w wir kolejnych zawodowych obowiązków, czy może wreszcie pozwoli sobie na chwilę lenistwa? Odpowiedź artysty nie pozostawia wątpliwości. Najpierw chce odpocząć. Po tygodniach spędzonych na sali treningowej i stresie związanym z kolejnymi występami taki reset z pewnością mu się przyda.

Gumulec nie ukrywa jednak, że jego plany mogą szybko ulec zmianie. Wszystko przez codzienne życie rodzinne. W domu czekają na niego żona i dzieci, a obowiązki taty i męża nie znikają tylko dlatego, że zakończył udział w telewizyjnym programie. Sam zresztą doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

No odpoczynek, chociaż znając życie i moją żonę, to w środę ten odpoczynek już chyba się skończy i trzeba będzie wrócić do obowiązków. Mam dzieci, mam żonę, muszę się z nimi zaopiekować, zająć, zatroszczyć - powiedział nam Piotr.

Gumulec już wie, co zrobi po TzG. Żona może mieć inne plany!

Wygląda więc na to, że po tanecznym maratonie artysta będzie musiał szybko wrócić do domowej rzeczywistości. Nie zamierza jednak rezygnować z choćby jednego dnia błogiego lenistwa. Jak zdradził, ma już pomysł na wtorek. Chce po prostu poleżeć i nie zaprzątać sobie głowy kolejnymi zadaniami.

Chyba sobie po prostu we wtorek poleżę - dodał z uśmiechem.

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