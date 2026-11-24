Tragiczny wypadek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wstrząsnął regionem, pochłaniając życie co najmniej jedenastu osób.

Na miejscu zdarzenia natychmiast interweniowały specjalistyczne służby ratunkowe, jednak bilans ofiar jest alarmujący i może jeszcze wzrosnąć.

Władze wszczęły dochodzenie, by ustalić przyczyny katastrofy, podczas gdy tożsamość ofiar pozostaje nieznana.

Poznaj najnowsze, wstrząsające szczegóły tego tragicznego zdarzenia i dowiedz się, co doprowadziło do tej dramatycznej sytuacji.

Straszny wypadek w Emiratach Arabskich. Nie żyje 11 osób

Agencja Reutera podaje, że na miejsce od razu zostały skierowane specjalistyczne służby, które udzielały pierwszej pomocy, zabezpieczały teren i kierowały ruchem. W komunikacie opublikowanym na portalu X ministerstwo spraw wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazało, że w akcji ratunkowej wzięły udział między innymi zespoły pogotowia ratunkowego oraz obrona cywilna.

Nie wiadomo, kim są ofiary

Jak dotąd nie podano tożsamości ofiar ani nie udzielono dalszych informacji. Możliwe, że liczba zmarłych wzrośnie. Wszczęto już dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.

Więcej informacji wkrótce.