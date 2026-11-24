Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 listopada. O godz. 10:41 strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch psach, które wpadły do studni znajdującej się w parku kolejowym w Linowie. Sytuacja była poważna. Zwierzęta znalazły się w pułapce, z której same nie miały szans się wydostać.

Na miejsce skierowano strażaków z OSP Linowo, OSP Świecie nad Osą, OSP Bursztynowo oraz JRG 1 Grudziądz. Ratownicy wykorzystali specjalistyczny sprzęt i techniki alpinistyczne, by bezpiecznie wydobyć czworonogi na powierzchnię.

Na szczęście akcja zakończyła się szczęśliwie. Oba psy były całe i zdrowe. Strażacy przekazali je właścicielce, a otwór studni został zabezpieczony.

Internauci nie kryją oburzenia

Pod informacją o interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci cieszą się, że psy udało się uratować, ale jednocześnie zastanawiają się, jak mogło dojść do tak niebezpiecznej sytuacji. Wiele osób zwraca uwagę na brak odpowiedniego zabezpieczenia studni.

„Jak takie studnie mogą być niezabezpieczone? Tą drogą chodzą dzieci i osoby starsze, paranoja!!” – napisał jeden z internautów.