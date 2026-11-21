Punktualnie o godz. 17 rozpoczęło się wielkie otwarcie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. W piątkowe popołudnie na Starym Rynku zgromadziły się tłumy mieszkańców, którzy przyszli wspólnie rozpocząć świąteczny sezon. Najważniejszym momentem było rozświetlenie ogromnej, 14-metrowej choinki. Zapłonęły również miejskie iluminacje, a uroczystości towarzyszył pokaz zimnych ogni.

Jarmark oficjalnie otworzyli prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska. Tuż przed głównym wydarzeniem na budynku ratusza można było zobaczyć pokaz mappingu, który później powtarzano do wieczora. Na scenie wystąpili także aktorzy Teatru Kameralnego, prezentując piosenki ze spektaklu „Opowieść wigilijna”.

Świąteczne atrakcje na Starym Rynku i nie tylko

Organizatorzy zadbali o to, by atrakcji nie zabrakło zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Podczas inauguracji rozdano 2 tysiące mikołajkowych czapeczek, dzięki czemu wśród uczestników zrobiło się wyjątkowo czerwono i świątecznie. Najmłodsi mogli spotkać renifera Rudolfa, któremu w tym roku towarzyszy Ciastek, a także szczudlarzy.

Na Starym Rynku ponownie stanęło zimowe miasteczko z atrakcjami wesołego miasteczka. Na odwiedzających czekają m.in. karuzela wenecka, kolejka górska ze świątecznymi dekoracjami, 13-metrowa piramida świąteczna i fotobudka 360 stopni.

Regionalne przysmaki i świąteczne zakupy

Jarmark to również okazja, by spróbować różnych smaków i znaleźć oryginalne prezenty. Na stoiskach można skosztować specjałów kuchni polskiej, w tym regionalnych przysmaków z Kujaw i Pomorza, a także dań włoskich, niemieckich i hiszpańskich.

Nie brakuje również rękodzieła i świątecznych dekoracji. Odwiedzający znajdą tu m.in. dziergane czapki, szaliki i rękawiczki, ozdoby, naturalne stroiki, kosmetyki oraz oryginalną biżuterię.

Jarmark potrwa do 21 grudnia

Bydgoski Jarmark Świąteczny odbywa się na Starym Rynku, ulicy Mostowej, Moście Staromiejskim i placu Teatralnym. Warto zajrzeć również na Rybi Rynek i odwiedzić barkę Lemara. W każdy piątek będzie się tam odbywać akcja „Miko-bajki”, czyli wieczorne czytanie bajek.

Jarmark potrwa do 21 grudnia. Organizatorzy przypominają, że najwygodniej dotrzeć do centrum komunikacją miejską. Świąteczna atmosfera zagościła w Bydgoszczy na dobre!