Strażacy zabezpieczyli teren wokół budynku i sprawdzili przesyłkę. Jak przekazał "Tygodnikowi Tucholskiemu" dowodzący akcją st. kpt. Grzegorz Polok z Komendy Powiatowej PSP w Tucholi, urządzenia pomiarowe nie wykazały niczego niebezpiecznego. Służby czekały jednak na opinię specjalistów, którzy mieli ustalić, co znajduje się w paczce.

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Na miejscu pojawiła się Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Bydgoszczy. Ustalono, że przesyłka zawierała urządzenie do pomiaru poziomu cukru we krwi. Według Radia PIK zużyty sensor zutylizowali pracownicy sanepidu.