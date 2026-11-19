Niewielki budynek na obrzeżach Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) należy do miasta, a zarządza nim ADM. Znajduje się w nim mieszkanie o powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych. Lokal był w opłakanym stanie. Z pomocą ruszyli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych.

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą wpisu na Facebooku Magdaleny Popielewskiej, dyrektor bydgoskiej szkoły. Poprosiła w nim o materiały budowlane i wyjaśniła, do czego są potrzebne.

Ja nie wiem, po co tyle zamieszania - mówi, rozkładając ręce. Nasza szkoła po raz pierwszy zrobiła coś takiego dziesięć lat temu, po wichurze w Sośnie. Wtedy remontowaliśmy tam cztery domy. Mieliśmy zorganizowany transport, na miejscu uczniowie jedli posiłki, a potem wracali do Bydgoszczy. Później remontowaliśmy mieszkanie po pożarze. Od tamtego czasu wyremontowaliśmy ponad 30 domów i mieszkań. Nie wiem, dlaczego teraz wzbudziło to takie zainteresowanie - mówi dziennikarzom „Super Expressu” Magdalena Popielewska.

20

Mamy warsztaty szkolne, na których uczniowie uczą się zawodu. Jednak to, co wykonują podczas zajęć, na koniec zostaje usunięte. A tutaj ich praca może komuś służyć. Nie robią tego sami. Wszystkie prace wykonują pod okiem nauczycieli. Uczą się zawodu, ale oprócz tego uczą się rozmawiać z innymi ludźmi, empatii i patriotyzmu - dodaje dyrektor.

W mieszkaniu remontowanym w ramach praktyk zawodowych pracuje kilku chłopaków i dwie dziewczyny. Towarzyszy im dwóch nauczycieli.

Wczoraj była telewizja, dzisiaj radio i prasa. O co chodzi? Robimy to od dawna. Remont musimy skończyć do świąt - mówi ze śmiechem Paweł Raniszewski, który przygląda się, jak uczniowie nakładają gładź na ściany.

Okazuje się, że w bydgoskiej „budowlance” uczą się również dziewczyny. One także biorą udział w pracach remontowych i zdobywają praktyczne umiejętności, jednocześnie pomagając rodzinie, która wkrótce będzie mogła zamieszkać w odnowionym lokalu.