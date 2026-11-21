Serial "Znieczulenie" odniósł spektakularny sukces na platformie Netflix i trafił do zestawienia najpopularniejszych seriali w prawie dwudziestu państwach na świecie. Tytuł, w którym Leszek Lichota wciela się w niezwykle zdolnego doktora Łazarza, przebił pod względem oglądalności wynik "Lalki" o około milion odtworzeń. Teraz oficjalnie potwierdzono, że powstanie druga odsłona tej historii.

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Leszek Lichota komentuje sukces "Znieczulenia" na Netflixie i zapowiada drugi sezon

W rozmowie z Natalią Nowecką z Radia Eska Leszek Lichota zdradził, czy twórcy przewidywali tak ogromną popularność "Znieczulenia" oraz szybkie zamówienie kolejnej transzy odcinków.

"Zakładaliśmy od razu, że jeżeli będzie powodzenie, jeżeli będzie sukces, to jest oczywiście szansa na to, że będziemy to kontynuować. Natomiast nikt z nas się nie spodziewał takiego oddźwięku, że to się odbije takim echem i widzowie będą tak dobrze to komentować i że będzie tak dobrze oglądany i w Polsce i na świecie" - przyznaje aktor, po czym dodaje, "Więc, jak już zobaczyliśmy skalę tego przez ostatnie kilka dni, no to już jakby gdzieś mi wewnętrzny głos podpowiadał, że przy takim odbiorze nie w zrobienie drugiego sezonu byłoby zmarnowaniem potencjału".

Drugi sezon "Znieczulenia". Co czeka doktora Łazarza w nowych odcinkach?

Warto przypomnieć, że w finale pierwszego sezonu sąd lekarski wymierzył doktorowi Łazarzowi karę i zawiesił jego prawo do wykonywania zawodu na okres dwóch lat. Co w tej sytuacji wydarzy się dalej z głównym bohaterem? Lichota przyznaje, że sam nie zna jeszcze odpowiedzi na to pytanie i woli na tym etapie nie snuć domysłów.

"Sam bym chciał być zaskoczony i nie chciałbym tutaj konfabulować i wymyślać, bo wszystko, co wymyślę, może być gorsze niż to, co wymyślą scenarzyści" - podsumowuje aktor.

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O czym opowiada serial "Znieczulenie" i kto znalazł się w obsadzie?

Fabuła skupia się na genialnym neurochirurgu, który po ryzykownej i zakończonej niepowodzeniem operacji zostaje zwolniony z dużej kliniki. Lekarz podejmuje nową pracę w prowincjonalnym ośrodku zdrowia, gdzie jego trudny charakter oraz ciągłe łamanie procedur mogą zarówno uratować pacjentom życie, jak i definitywnie zniszczyć jego własną karierę. W serialu "Znieczulenie" wystąpili między innymi Leszek Lichota, Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Karol Biskup, Masza Wągrocka, Mariusz Bonaszewski, Andrew Zhuravsky, Magdalena Koleśnik, Joanna Gonschorek, Filip Kowalewicz, Hugo Tarrés, Joanna Balasz, a także Bartłomiej Deklewa.

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