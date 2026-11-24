Wtorek, 24 listopada, zapoczątkuje w Polsce radykalną zmianę pogody, przynosząc zimne powietrze i pierwsze opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

Spodziewaj się zachmurzenia, temperatur 0-5°C (w górach do -3°C) oraz bardzo trudnych warunków na drogach, w tym mgieł i powszechnych oblodzeń.

To preludium do "pierwszego ataku zimy" z dalszymi mrozami do -13°C i śnieżycami – dowiedz się, kiedy i gdzie uderzą najmocniej, by się przygotować!

Jaka będzie pogoda 24 listopada, we wtorek?

Synoptycy wskazują, że wtorek, 24 listopada będzie tym dniem, w którym pogoda zacznie się powoli zmieniać. Nad Polskę nadciągnie zimne powietrze i pierwsze opady śniegu. Początek dnia nie będzie słoneczny. Nad większością kraju dominować będzie całkowite zachmurzenie. W wielu rejonach wystąpią opady deszczu wymieszane z opadami deszczu ze śniegiem. W górach pokrywa śnieżna będzie się stale powiększać. Temperatury wyniosą od 0 stopni na południu po 5 stopni na północy. W górach będzie jeszcze zimniej. Tam termometry wskażą około -3 stopnie Celsjusza. To jednak nie wszystko pogoda zdecydowanie nie będzie należeć do tych sprzyjających. Na północnym zachodzie mogą pojawić się mgły, które będą utrudniały widoczność. Drogowcy przestrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. Na terenie całego kraju rano i wieczorem mogą wystąpić oblodzenia. Ślisko będzie zarówno na drogach, jak i chodnikach.

Pogoda na 24 listopada dla największych polskich miast

Warszawa

W stolicy czeka nas jutro chłodny i ponury dzień. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie +3 stopni , natomiast w nocy spadnie do +1 stopnia.

Kraków

Na południu kraju zrobi się naprawdę zimowo. W ciągu dnia termometry w Krakowie wskażą zaledwie +1 stopnia, a w nocy chwyci mróz do -2 stopni.

Łódź

Temperatura w ciągu dnia wyniesie około +2 stopni, z kolei w nocy spadnie do -2 stopni.

Wrocław

We Wrocławiu pogoda będzie odrobinę łaskawsza, choć nadal zimna. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do +2 stopni, a w nocy utrzyma się na poziomie +1 stopni.

Poznań

W Poznaniu synoptycy przewidują temperaturę maksymalną na poziomie +3 stopni, która w nocy spadnie do około +1 stopni.

Gdańsk

Nad morzem będzie jutro najcieplej, ale też najbardziej wietrznie. Termometry w Gdańsku wskażą w dzień do +4 stopnie, a w nocy temperatura spadnie do +1 stopnia.

Kiedy rozpocznie się załamanie pogody? Co nasz czeka po 24 listopada?

Najbliższe dni przyniosą potężne załamanie pogody. IMGW wskazuje pierwszy w tym roku atak zimy. Pierwsze jego zwiastuny pojawią się już we wtorek, 24 listopada, a w kolejnych dniach będzie jeszcze gorzej. W nocy ze środy na czwartek nastąpić na pierwsza fala potężnego ochłodzenia. Temperatury spadną nawet do -8 stopni. Najzimniej ma być w rejonach górskich oraz na południu. W centrum utrzymają się temperatury na poziomie 0 stopni. Sytuacja jeszcze bardziej pogorszy się w piątek, 27 listopada, gdy nad Polskę może nadciągnąć śnieżyca. Intensywne opady śniegu prognozowane są na Dolnym Śląsku, Małopolsce oraz na Podkarpaciu.W weekend opady ustąpią, ale na terenie całego kraju pojawią się silne mrozy sięgające nawet -13 st. Celsjusza.

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