Synoptycy wzięli się za prognozy na Boże Narodzenie 2026. Mówią o zimie stulecia niczym w szczycie PRL-u. Górale już szykują sanie i czekają na turystów. Pogoda na zimę i Boże Narodzenie

Naukowcy alarmują: zima 2026/2027 przyniesie gwałtowne zmiany pogodowe, napędzane przez rekordowe El Niño i wir arktyczny.

Przygotuj się na ekstremalną dynamikę – od ciepłych dni po burze śnieżne i zamiecie, co znacząco wpłynie również na Twoje samopoczucie.

Najnowsze prognozy zapowiadają powrót prawdziwej zimy, z realną szansą na białe Święta Bożego Narodzenia i mroźny początek 2027 roku.

Sprawdź, czy czeka nas śnieżna zima do lutego i jak długo utrzymają się niskie temperatury!

Pogoda na zimę 2026/2027. Naukowcy obawiają się gwałtownych zmian

Pierwsze założenia dotyczące pogody na zimę 2026/2027 skupiały się wokół anomalii El Niño oraz wiru arktycznego. Oba te zjawiska według przewidywań naukowców w tym roku znacząco wpłyną na pogodę zimą. Rekordowe El Niño oraz zachowania wiru arktycznego mogą przynieść do Europy znaczące zmiany w pogodzie. Oznaczać to może potężne zawirowania i dużą dynamikę. Ciepłe i słoneczne dni mogą przeplatać się z okresami prawdziwej zimy. W jednym tygodniu możemy odczuwać pogodę bardziej charakterystyczną dla początku wiosny, aby za chwilę doświadczać prawdziwej zimy. Tak zmienna i dynamiczna pogoda może przynieść ze sobą burze śnieżne oraz zamiecie. Dodatkowo będzie ona oznaczać zmienność ciśnień, co będzie miało gigantyczny wpływ na nasze samopoczucie. Częściej możemy czuć się rozdrażnieni, zmęczeni, a także cierpieć na bóle głowy oraz stawów.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego El Niño i wir arktyczny mają tak duży wpływ na pogodę, warto poznać ich mechanizmy. El Niño to naturalne ocieplenie wód Pacyfiku, które zmienia globalne wzorce cyrkulacji atmosferycznej, wpływając na rozkład opadów i temperatur na całym świecie. Z kolei wir arktyczny to masa bardzo zimnego powietrza, która zazwyczaj pozostaje uwięziona nad biegunem. Kiedy jednak osłabnie lub zostanie "wypchnięty" przez inne zjawiska, może sprowadzić ekstremalne mrozy do niższych szerokości geograficznych, w tym do Europy. Ich interakcja tworzy skomplikowany, ale fascynujący system pogodowy.

Pogoda na Boże Narodzenie 2026

Pierwsze modele pogodowe na zimę 2026/2027 wskazywały, że ogólna temperatura będzie wyższa niż średnia dla tego okresu. Najnowsze wyliczenia naukowców temu zaprzeczają i wskazują, że może nas czekać drugi różna rzędu z prawdziwa zimą. Prognozy wskazują, że początek grudnia 2026 przyniesie typową aurę dla tej pory roku. Na przemian może pojawiać się deszcz, deszcze że śniegiem i w końcu sam śnieg. Według synoptyków prawdziwa zimą przyjdzie pod koniec 2026 roku. Jest szansa, że podobnie jak w roku ubiegłym, przełom roku przyniesie atak prawdziwej zimy. Rosną tym samym szansę na białe Święta Bożego Narodzenia.

Początek 2027 roku ma być zimny i mroźny. Modele pogodowe zakładaj, że temperatura będą w normie wieloletniej, a suma opadów może być nawet wyższa. Opady śniegu mogą nawiedzać wschodnią część Polski, w tym Opolszczyznę, Dolny Śląsk oraz Małopolskę. Zimna i śnieżna pogoda na się utrzymać aż to lutego 2027.

Wiele wskazuj, że w tym roku jest szansa na białą i śnieżną zimę. Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe obarczone są sporym ryzykiem błędu i dynamicznie się zmieniają. Obecne zauważalne są jedyne pewne trefny pogodowe z a nie konkretne prognozy.

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie

13