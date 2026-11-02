Przycinanie krzewów w listopadzie może zaszkodzić roślinom. Tych gatunków lepiej teraz nie ruszać

Zbyt późno wykonane cięcie pobudza rośliny do wypuszczania nowych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed nadejściem zimy.

Listopad nie sprzyja skracaniu wszystkich krzewów ozdobnych, dlatego wybrane gatunki lepiej zostawić w spokoju do wiosny.

Warto dowiedzieć się wcześniej, których krzewów nie należy przycinać w listopadzie, by uchronić je przed zniszczeniem.

Przycinanie krzewów w listopadzie a usuwanie chorych gałęzi

Późna jesień i listopad to zły czas na radykalne odmładzanie wszystkich krzewów ogrodowych. Zamiast działać w pośpiechu, ogrodnicy powinni najpierw zweryfikować wymagania poszczególnych roślin i dostosować do nich kalendarz prac pielęgnacyjnych. Taka ostrożność nie oznacza jednak całkowitego pozostawienia połamanych, zainfekowanych czy uszkodzonych pędów. Tego typu problematyczne gałęzie można w razie konieczności wyciąć, pamiętając o tym, aby wykonywać prace w ciepłe i słoneczne dni używając odpowiednio naostrzonych narzędzi.

Których krzewów nie przycinać w listopadzie?

Podstawowa reguła sztuki ogrodniczej nakazuje ścisłe powiązanie terminu cięcia z okresem kwitnienia danej rośliny. Wyjątkowej ostrożności wymagają okazy zawiązujące kwiaty na pędach, które wyrosły w minionym sezonie. W tej grupie znajdują się przede wszystkim forsycje, jaśminowce, lilaki nazywane bzami oraz wybrane odmiany tawuł, a także wczesnowiosenne kaliny i krzewuszki. Listopadowy zabieg jest w ich przypadku błędem, ponieważ na gałązkach uformowały się już pąki odpowiadające za kwitnienie w przyszłym roku. Jesienne skracanie pędów sprawi, że własnoręcznie pozbawimy te rośliny ich największej wiosennej dekoracji. Optymalny czas na przycinanie wymienionych gatunków przypada zazwyczaj od razu po zakończeniu okresu ich kwitnienia. Podobną powściągliwość trzeba zachować przy gatunkach zimozielonych, takich jak rododendrony, bukszpany oraz inne krzewy utrzymujące liście przez całą zimę, których również nie należy intensywnie ciąć w listopadzie. Odsłonięte podczas takiego zabiegu części pędów stają się bardzo podatne na mróz i wysuszające podmuchy wiatru. Ponadto silne skrócenie gałęzi stymuluje wypuszczanie młodych przyrostów, a te nie zdążą zdrewnieć przed nadejściem mrozów, co poważnie osłabi krzew zimą.

Szczególnej ostrożności podczas listopadowych prac wymagają zatem bukszpany, rododendrony, krzewuszki, jaśminowce, lilaki oraz forsycje. Zdecydowanie lepiej schować sekator na kilka kolejnych miesięcy, niż przez własny pośpiech zniszczyć zawiązane pąki i stracić szansę na wiosenne kwiaty.

Kiedy przycinamy i jak dbamy o krzewy? Posłuchaj eksperta

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