Kotyliony na 11 listopada można łatwo zrobić w domu. Prosta instrukcja

Biało-czerwony kotylion stanowi nieskomplikowaną ozdobę, którą każdy może własnoręcznie wykonać w domu przed Narodowym Świętem Niepodległości przypadającym 11 listopada.

przypadającym 11 listopada. Stworzenie dekoracji wymaga jedynie podstawowych artykułów biurowych i pasmanteryjnych , w tym białych i czerwonych wstążek lub papieru, kawałka tektury, nożyczek, kleju oraz agrafki.

, w tym białych i czerwonych wstążek lub papieru, kawałka tektury, nożyczek, kleju oraz agrafki. Cały proces twórczy opiera się na wycięciu sztywnej bazy z tektury , naklejeniu na nią białego centrum oraz otoczeniu go plisowanym pierścieniem w kolorze czerwonym.

, naklejeniu na nią białego centrum oraz otoczeniu go plisowanym pierścieniem w kolorze czerwonym. Gotową rozetę wpina się zazwyczaj w odzież z lewej strony klatki piersiowej, zachowując poprawną kolejność barw państwowych, gdzie biel stanowi środek, a czerwień otacza ją z zewnątrz.

Materiały potrzebne do wykonania kotylionu na 11 listopada

Aby własnoręcznie stworzyć nieskomplikowany kotylion, należy wcześniej skompletować następujące przedmioty:

papier techniczny bądź wstążki w kolorze białym oraz czerwonym ,

, ostre nożyczki,

taśmę dwustronną albo klej,

fragment sztywnej tektury służący jako baza konstrukcji ,

, gotowe zapięcie jubilerskie lub zwykłą agrafkę do przymocowania dekoracji,

dodatkowo przydać się mogą linijka oraz ołówek.

Najlepszy efekt wizualny zapewnią materiały cechujące się mocnym, nasyconym odcieniem. Podczas pracy trzeba bezwzględnie pilnować prawidłowego rozmieszczenia polskich barw państwowych, w których biel zawsze zajmuje górną pozycję, natomiast czerwień znajduje się na dole. Przekładając tę zasadę na budowę tradycyjnego kotylionu, biały element musimy umieścić w samym centrum, a z czerwonego materiału uformować otaczający go z zewnątrz okrąg.

Jak zrobić kotylion na 11 listopada krok po kroku?

Wykonaj sztywną bazę

Pracę zacznij od wycięcia z tektury małego krążka, na którym będzie opierać się cała konstrukcja. Rozmiar tego elementu można dowolnie modyfikować w zależności od docelowej wielkości ozdoby. Najwygodniej jednak przygotować podkładkę o średnicy mierzącej od pięciu do siedmiu centymetrów.

Umieść biały środek

Weź arkusz białego papieru i wytnij z niego okrąg o średnicy odrobinę mniejszej niż przygotowana wcześniej baza z tektury. Następnie przyklej ten element dokładnie w centralnym punkcie podkładki. Alternatywnie można użyć białej wstążki i uformować z niej małą rozetkę.

Uformuj czerwony okrąg

Z czerwonego papieru bądź kawałka wstążki stwórz pofałdowany pierścień. Najprostsza metoda polega na złożeniu długiego papierowego paska w harmonijkę i sklejeniu ze sobą jego brzegów. Tak przygotowany element należy rozłożyć na kształt okręgu, a potem przymocować do tektury dookoła białego centrum.

Przymocuj zapięcie

Na odwrocie gotowej rozety zamontuj lub przyklej agrafkę. Trzeba dokładnie sprawdzić, czy zapięcie mocno trzyma się tektury i nie odklei się w trakcie użytkowania. W przypadku gdy kotylion ma nosić małe dziecko, montażem ostrego elementu bezwzględnie powinna zająć się osoba dorosła.

Jak prawidłowo nosić kotylion w Narodowe Święto Niepodległości?

Własnoręcznie zrobioną rozetę można z powodzeniem wpiąć w klapę marynarki, kurtkę, płaszcz czy wyjściową bluzkę. Zwyczajowo takie ozdoby umieszcza się na lewej piersi, tuż nad sercem. Narodowy kotylion świetnie sprawdza się jako uzupełnienie galowego ubioru podczas lokalnych obchodów, marszów oraz szkolnych akademii. Wspólne wycinanie i klejenie dekoracji w gronie rodzinnym stanowi też doskonały sposób na zaangażowanie bliskich w przygotowania do świętowania 11 listopada. Należy przy tym stale mieć na uwadze, że ozdoba ta bezpośrednio odwołuje się do symboli państwowych, co wymaga szczególnej staranności wykonania oraz bezbłędnego zachowania układu kolorów.